REGIONE LAZIO – “Stop alla morte”, giornata di Sicurezza stradale per i giovani

Oggi, giovedì 14 dicembre 2023, alle ore 9.30, presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, si è tenuta su iniziativa della consigliera regionale Micol Grasselli (FdI) di Fonte Nuova, Vice Presidente della VI Commissione – Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti e dell’Associazione scientifica Mida Academy, in collaborazione con l’associazione Iuris, la MCF Consulting e con il patrocinio di Konsumer, l’iniziativa “Stop alla morte… Diventa ambasciatore della sicurezza stradale”.

Un evento nato per sensibilizzare soprattutto i giovani sui rischi correlati all’uso di alcool, sostanze stupefacenti e telefoni alla guida.

Personalità istituzionali di spicco, tra cui l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, il Senatore Giorgio Salvitti, il deputato Alessandro Palombi e i consiglieri Flavio Cera ed Eleonora Berni, hanno partecipato all’evento, offrendo importanti spunti per il dibattito moderato da Stefano Roma, collaboratore di segreteria di Micol Grasselli e dalla giornalista Maria Damico.

La promotrice dell’evento Micol Grasselli, nel suo intervento di apertura, analizzando i dati dell’ultimo rapporto Istat sugli incidenti stradali nel Lazio, ha voluto sottolineare come in Italia le vittime della strada siano in media 3 mila all’anno e di come Roma sembri essere la città più pericolosa d’Europa.

“Siamo alla fine del 2023 e pensate che a Ottobre, in meno di 10 mesi quindi, le vittime della strada a Roma sono state superiori a quelle registrate in tutto il 2022”, ha dichiarato la consigliera regionale, che ha poi espresso un giudizio favorevole nei confronti delle misure del Governo sul codice stradale.

“Oltre alle sanzioni più severe contro l’utilizzo dello smartphone e la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti – ha proseguito la consigliera- mi convince l’idea di una educazione stradale che potrebbe prevedere la possibilità di portare nelle scuole superiori percorsi formativi per assegnare bonus in punti patente agli studenti che li avranno frequentati”, ha concluso Grasselli.

Sulle misure del Governo si è concentrato anche il deputato Alessandro Palombi (FdI), il quale ha descritto in maniera approfondita gli interventi che Meloni sta attuando per rispondere con maggior vigore alle crescenti esigenze di tutela degli utenti della strada, provvedimenti che per il membro della Commissione Giustizia della Camera sicuramente produrranno effetti positivi.

A proposito di iniziative legislative il senatore Giorgio Salvitti ha preannunciato una proposta di legge che impedisca la diffusione di contenuti che mostrino condotte contrarie al codice della strada, sulle principali piattaforme di social network.

Ampio spazio del dibattito è stato dedicato anche alla situazione infrastrutturale della Regione.

L’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini ha spiegato infatti come nella manovra economica sia stata dedicata alla manutenzione infrastrutturale della rete regionale un peso molto rilevante.

Sono stati affrontati dunque temi cruciali che spaziano dalla cultura di una guida sicura, alla normativa, ai problemi infrastrutturali per concludere con gli interventi del mondo sanitario che, tra le altre cose, hanno mostrato alla platea le tecniche più efficaci per fermare una emorragia in caso di incidente stradale.

La giornata si è conclusa con una serie di testimonianze di donne che hanno subito una perdita familiare determinata da un incidente stradale e da una tavola rotonda che ha dato voce ai giovani, moderata dall’Avvocato Militare Lorenzo Midili e Giulio Valente di Mida Academy.

Le conclusioni sono spettate alla padrona di casa Micol Grasselli la quale ha assicurato che non si tratterà di un evento isolato ma di un vero e proprio cantiere per cancellare definitivamente dalla nostra vita questa tragedia divenuta sempre più inaccettabile.