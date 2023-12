TIVOLI – Acea asfalta le buche, a Villa Adriana divieto di transito e bus sospesi

Sono iniziati stamane, lunedì 18 dicembre, i lavori di ripristino stradale in via di Villa Adriana e in via Galli a Villa Adriana, da parte di Acea Ato 2 a seguito dei lavori di bonifica della rete idrica del quartiere (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo quanto stabilisce l’ordinanza numero 215 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata venerdì 15 dicembre dal Comandante della Polizia Locale Antonio D’Emilio, l’intervento durerà 5 giorni e comporterà importanti modifiche alla viabilità, inoltre oggi e domani dalle 9 alle 18 il bus della Linea 4 della Cat non effettuerà il passaggio interno a Villa Adriana con partenza dal capolinea di Campolimpido.

La modifica temporanea dell’attuale regolamentazione stradale sarà a “STEP”.

La Vicesindaca e Assessora ai Lavori Pubblici Laura Di Giuseppe afferma: “Sappiamo che stiamo chiedendo un penultimo sforzo ai cittadini di Villa Adriana per il ripristino totale di tutta via di Villa Adriana e di via Galli, le cui condizioni, in termini di sicurezza non ci mettono nella posizione di posticipare ulteriormente l’intervento da parte di Acea.

Tutte le restanti vie di Villa Adriana e di Paterno interessate dalla bonifica saranno ripristinate entro Aprile 2024, l’ultimo disagio che dovranno subire prima di poter avere le vie totalmente ripristinate e la rete idrica totalmente bonificata. Da mesi chiediamo e sollecitiamo il ripristino che fino ad ora è stato rinviato per serie difficoltà tecniche di passaggio dalla vecchia rete di adduzione idrica a quella nuova.

Abbiamo chiesto uno sforzo in termini di gestione del cantiere tale che possa avanzare man mano cercando di minimizzare l’impatto sulla viabilità e sulla possibilità di raggiungere le attività commerciali in questo periodo dell’anno”.

Pamela Corbo, consigliera del Sindaco per il quartiere di Villa Adriana, aggiunge: “Non siamo entusiasti che i lavori di ripristino avvengano proprio nel periodo natalizio, ma sappiamo tutti di quanto bisogno ci sia di ripristinare l’asfalto nelle vie oggetto dell’intervento oramai impraticabili. Non partire oggi rischierebbe di far slittare il tutto di ulteriori settimane.

Chiedo alle imprese di Acea di fare il possibile per minimizzare l’impatto del cantiere e auspico che l’intervento possa avvenire anche in meno tempo rispetto a quanto previsto. Anche io sono una cittadina prima di avere un ruolo istituzionale e come tale sono pienamente in grado di comprendere i disagi che tutti noi subiremo in questi giorni.

Cercherò in prima persona di seguire i lavori costantemente per garantire una gestione con meno impatto possibile sulla viabilità per permettere anche alle attività commerciali di continuare il loro lavoro con meno disagi possibile“.

1° Step dal 18/12/2023 al 19/12/2023 nella fascia oraria 09:00/18:00

(e comunque fino al termine dei lavori)

VIA DI VILLA ADRIANA (intersezione con via Rosolina)

DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI

(ad eccezione de mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e i mezzi di soccorso)

VIA DI VILLA ADRIANA (tratto compreso tra via Rosolina e via Galli)

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI INADEMPIENTI SU AMBO I LATI

VIA DI VILLA ADRIANA (intersezione con via Rosolina per i veicoli provenienti da largo Yourcenar)

OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA IN DIREZIONE DI VIA ROSOLINA

VIA DON A. PANATTONI – intersezione con via Villa Adriana:

DIVIETO DI TRANSITO

eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e i mezzi di soccorso

VIA G. AMENDOLA – intersezione con via Villa Adriana:

DIVIETO DI TRANSITO

eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e i mezzi di soccorso

VIA ROSOLINA: – ambo i lati dal civico 06 all’intersezione con via di Villa Adriana –

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

VIA ROSOLINA: – intersezione con via di Villa Adriana –

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA IN DIREZIONE DI LARGO M. YOURCENAR

2° Step dal 20/12/2023 al 23/12/2023 nella fascia oraria 09:00/18:00

(e comunque fino al termine dei lavori)

VIA GALLI (intersezione con via di Villa Adriana)

DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI

eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e i mezzi di soccorso

VIA GALLI (tratto compreso tra via Villa Adriana e via Rosolina)

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI INADEMPIENTI SU AMBO I LATI

VIA ALTO ADIGE – intersezione con via Galli

DIVIETO DI TRANSITO

eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e i mezzi di soccorso

VICOLO GALLI – intersezione con via Galli

DIVIETO DI TRANSITO

eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e i mezzi di soccorso

LARGO FRANCESCHI – intersezione con via Galli

DIVIETO DI TRANSITO

eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e i mezzi di soccorso

VIA PUGLIE – intersezione con via Galli

DIVIETO DI TRANSITO

eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e i mezzi di soccorso

VIA ABRUZZO – intersezione con via Galli

DIVIETO DI TRANSITO

eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e i mezzi di soccorso

VIA VENEZIA TRIDENTINA – intersezione con via Galli

DIVIETO DI TRANSITO

eccetto i mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori e i mezzi di soccorso

In caso di condizioni meteorologiche avverse che non permettano l’esecuzione dei lavori, il presente dispositivo si intende prorogato per le nuove date che la ditta esecutrice dei lavori concorderà con il Comando di Polizia Locale.