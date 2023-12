Tv, l’offerta Rai Kids durante le feste: ecco i programmi

Divertimento e attenzione al sociale caratterizzano l’offerta RAI per bambini e ragazzi durante le feste di Natale, con numerosi programmi di Rai Kids, anche in prima visione, che andranno in onda sui canali Rai Yoyo e Rai Gulp e sulla piattaforma RaiPlay.

Su Rai Gulp l’appuntamento più atteso è l’arrivo il giorno di Natale dei Me Contro Te. Lunedì 25 dicembre, dalle ore 21.05, ci sarà una maratona con tutti gli episodi, in prima tv, della serie “Me contro Te: La famiglia reale”. La serie sarà poi proposta dal 26 dicembre, tutti i giorni, alle ore 20.40, e in boxset su Rai Play.

Luì e Sofì iniziano una vacanza studio presso una regina per apprenderne le tradizioni. Oltre alla severa governante Cornelia e al maggiordomo Bruno, vivranno con i suoi nipoti: Divina e Tronaldo, abituati all’agio e la ribelle Emma. Qui scoprono che la nobile ama la semplicità e che li ha invitati per mostrare ai nipoti la genuinità di due persone normali: erano loro quindi i veri insegnanti!

Per i più grandi, dal 25 al 31 dicembre, tutti i giorni alle ore 13.45, andrà in onda su Rai Gulp la nuova edizione di “Diario delle vacanze in inverno”, programma con Armando Traverso realizzato in Val Gardena e in Val Badia. Un programma per conoscere la bellezza della montagna, la natura, le tradizioni locali legate alle festività, il trilinguismo praticato nella provincia e tutti gli sport invernali che si possono esercitare su quelle valli.

Domenica 31 dicembre, alle 18.20, appuntamento speciale ancora su Rai Gulp. A conclusione dell’anno e alla vigilia della Giornata internazionale della Pace del 1° gennaio, “Facciamo Con-Fusione”: una esperienza originale che dimostra che con l’incontro e la comunicazione la pace diventa possibile. Circa 50 ragazzi di diverse provenienze e religioni, europei, israeliani, arabi, che non si conoscono tra loro, si ritrovano nel centro Mariapoli di Castel Gandolfo per creare insieme con la musica.

Ricca anche la programmazione di film e speciali animati, sia su Rai Gulp che su Rai Yoyo, che animeranno le prime serate di grandi e piccini durante veglie e cenoni.