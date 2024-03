MONTEROTONDO – Case popolari senz’acqua, il sindaco ordina il riallaccio immediato

Acea ATO 2 spa provveda al riallaccio immediato della fornitura di acqua potabile negli stabili di proprietà comunale di via Tamigi, a Monterotondo.

Il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone

E’ il contenuto dell’ordinanza contingibile e urgente numero 4 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi pomeriggio, giovedì 14 marzo, dal sindaco di Monterotondo Riccardo Varone.

Uno dei contatori staccati nel complesso Erp di via Tamigi a Monterotondo

Il provvedimento è stato emesso a seguito delle decine di segnalazioni da parte di cittadini residenti circa il distacco dei contatori eseguito stamattina dagli operai Acea l’improvvisa interruzione della fornitura di acqua potabile (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nell’ordinanza il sindaco Varone evidenzia che il distacco è avvenuto senza preavviso alcuno e che non risultano pervenute formali comunicazioni al Comune o all’utenza interessata, né note urgenti per il distacco. Secondo il sindaco, il preavviso di distacco avrebbe quantomeno permesso all’utenza di adottare misure organizzative idonee.

L’interruzione della fornitura di acqua potabile mette a repentaglio in modo grave l’igiene pubblica, anche per il numero di famiglie interessate, per questo è stata adottata l’ordinanza contingibile e urgente, sussistendo “un caso… di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”.