PERCILE – Il sindaco Claudio Giustini aderisce a Fratelli d’Italia

Il sindaco di Percile Claudio Giustini aderisce a Fratelli d’Italia.

Stamane, lunedì 18 marzo, il passaggio è stato ufficializzato nell’ambito di una conferenza stampa tenutasi presso la sede della Federazione Provinciale di FdI a Tivoli.

La presentazione è avvenuta stamane presso la Federazione Provinciale di FdI a Tivoli

Alla presentazione erano presenti il Presidente della Federazione Provinciale di Roma, Senatore Marco Silvestroni, il vicepresidente e deputato del Collegio di Tivoli-Guidonia Montecelio Alessandro Palombi, il sindaco di Percile Claudio Giustini.

Presenti inoltre Amerigo Patrizio Troiani, Armando Tondinelli e Rocco Sofi del Direttivo Provinciale, oltre ad alcuni Consiglieri del comune di Percile.

“Come rappresentante di Fratelli d’Italia e come Presidente della Federazione provinciale, accolgo con molto entusiasmo l’adesione di Claudio Giustini nel nostro partito – ha detto il senatore Marco Silvestroni – Un’adesione che qualifica e testimonia il profondo radicamento e il lavoro positivo che il nostro partito sta facendo anche qui a Percile e all’interno dell’amministrazione comunale.

Quindi, Claudio, benvenuto!

Continuiamo ad impegnarci con responsabilità e serietà per questo territorio e nell’interesse della collettività. Fratelli d’Italia c’è e stiamo dimostrando, sia a livello nazionale, sia in realtà più piccole ma dinamiche e vivaci come quelle di Percile, che la buona politica fa raggiungere obiettivi importanti, soprattutto quando c’è una visione concreta e condivisa dei progetti.

Sono felice che anche il Comune di Percile, nella persona del suo primo cittadino, abbia abbracciato la nostra idea di fare politica e di amministrare.

Possiamo realizzare tante cose per questo territorio e portare avanti quelle proposte di crescita e sviluppo che i cittadini si aspettano”.