GUIDONIA – A Villalba come nel Far West, altra rissa in piazza della Repubblica

Ennesima rissa in piazza della Repubblica, a Villalba, il quartiere di Guidonia Montecelio osservato speciale da parte dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, verso le ore 19 di oggi, lunedì 5 agosto, si è scatenato uno scontro tra cittadini romeni al culmine del quale due uomini sono rimasti feriti a colpi di bottiglie.

Sul posto sono intervenute pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli e un’ambulanza del 118 della Croce Rossa Italiana: i due romeni, dopo le prime cure, hanno rifiuto il trasporto in ospedale.

Già nella tarda serata di ieri, domenica 4 agosto, una violenta rissa tra cittadini africani è scoppiata in via Toscana nei pressi di un locale commerciale concesso in locazione.

I due episodi fanno seguito alla rissa da Far West avvenuta sabato 27 luglio nella piazza centrale del quartiere, culminata con il lancio di cassonetti della raccolta rifiuti lungo la via Tiburtina: anche in quel caso i protagonisti furono 4 nord-africani, su uno dei quali – la vittima – era pendente un ordine di espulsione dal territorio nazionale.

Da parte sua l’amministrazione comunale da giovedì sera primo agosto ha schierato pattuglie della Polizia Locale in piazza della Repubblica, annunciando che il servizio sarà svolto nei fine settimana, dal giovedì alla domenica, dalle ore 20:00 alle ore 24:00.

Venerdì sera 2 agosto, alle ore 21, in piazza della Repubblica il sindaco Mauro Lombardo ha incontrato i cittadini promettendo iniziative volte ad assicurare una maggiore sicurezza nella Circoscrizione interessata da episodi di cronaca che hanno determinato una situazione di allarme sociale.