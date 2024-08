FONTE NUOVA – Spara alla moglie davanti al Centro anziani, delitto sulla Palombarese

Ha ucciso la moglie a colpi di pistola in strada. Il femminicidio è avvenuto stamane, martedì 6 agosto, a Santa Lucia, frazione del Comune di Fonte Nuova.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le 9,30 in via Palombarese nel piazzale antistante il Centro anziani.

La vittima, una donna italiana di 74 anni, era a bordo di una Fiat Panda, quando il marito, anche lui italiano di 74 anni, l’ha raggiunta esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Monterotondo ai quali l’uomo ha consegnato l’arma, ma per la moglie non c’era più nulla da fare.