GUIDONIA – Incendio al campo rom, il Pd chiede provvedimenti urgenti

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Incendio al capo rom, baracche e roulotte distrutte, da Daniele Bongi e Alfredo Maceratesi, segretario e vicesegretario del Partito Democratico di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“L’ennesimo incendio divampato stamattina nel campo nomadi dell’Albuccione, con inevitabili roghi tossici dei rifiuti abbandonati nell’area e la seria minaccia per le abitazioni limitrofe, rende ancora più chiara l’ormai nota – e non più sostenibile – situazione di degrado in cui versa il quartiere del nostro comune.

Così come per Villalba, sono necessari provvedimenti urgenti e mirati per l’Albuccione da parte del Sindaco e dell’amministrazione, almeno per quanto di competenza comunale.

La visita di tre mesi fa della commissione parlamentare sulla sicurezza non ha purtroppo ancora sortito alcun effetto concreto, rivelandosi al momento soltanto una passerella politica. Così come le promesse elettorali, rimaste tali, dell’ultima campagna elettorale.

Chiediamo al Sindaco Lombardo un intervento deciso e provvedimenti urgenti per l’Albuccione.

Come Partito Democratico di Guidonia Montecelio siamo disponibili a sostenere ogni iniziativa per chiedere con forza e celerità un intervento delle istituzioni sovracomunali”,