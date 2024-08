GUIDONIA – Incendio al campo rom, il sindaco ordina alla Asl di chiudere l’area

Baracche e roulotte bruciate. Una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Diossina sprigionata nell’aria. Il traffico sulla via Tiburtina interrotto.

Le fasi dello spegnimento dell’incendio al campo rom dell’Albuccione

E’ stata una mattinata di fuoco quella di oggi, lunedì 12 agosto, per gli abitanti dell’accampamento abusivo di rom all’Albuccione, quartiere alla periferia di Guidonia Montecelio, dove i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di bonifica del vasto rogo tossico in collaborazione coi volontari delle associazioni di Protezione Civile “NVG-Nucleo Volontari Guidonia” e” VVAA-Volontari Valle Aniene Associati (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO)

Nel frattempo il sindaco Mauro Lombardo ha disposto l’emanazione un’ordinanza di chiusura dell’area di proprietà della Asl Roma 5 di Tivoli interessata dalle fiamme.

Il sindaco Mauro Lombardo è intervenuto all’Albuccione insieme alla vice sindaca Paola De Dominicis

“L’incendio divampato nel campo nomadi abusivo presente nella circoscrizione di Albuccione ha riproposto, in tutta la sua drammaticità, l’urgenza di procedere in tempi strettissimi al suo superamento e all’immediata bonifica dell’area – ha scritto il sindaco Lombardo in un comunicato – I residenti, tra l’altro, in queste ore, sono costretti respirare i fumi tossici causati del rogo e a tenere chiuse le finestre per cercare di evitare la loro presenza all’interno delle loro abitazioni”.

“In conseguenza di questi accadimenti- prosegue il sindaco – ho ritenuto indispensabile, in qualità di Sindaco quale massima Autorità sanitaria locale, di emanare una specifica Ordinanza, immediatamente efficace, con la quale dichiaro interdetta al passaggio e allo stazionamento di persone tutta l’area interessata dall’incendio.

La tragedia odierna è un’ulteriore prova di un problema che deve essere affrontato da tutte le Istituzioni preposte.

Questo pomeriggio scriverò al Prefetto per comunicare il tenore dell’Ordinanza e per richiedere l’aumento della presenza delle Forze dell’Ordine da questo momento al superamento dell’emergenza”.