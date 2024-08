VIVARO ROMANO – Inizia la festa: Sagra del Pesce Fritto, Cocomerata e Tombolata e Sagra del Cinghiale

Vivaro Romano, un piccolo paese in provincia di Roma che conta poco più di 150 abitanti, si prepara a tre giorni di festa senza fine.

Proseguono, infatti, i preparativi per la realizzazione degli appuntamenti previsti dal programma Estate 2024, che hanno accompagnato i cittadini, ma anche chi ha deciso di concedersi una gita fuori porta, durante i fine settimana estivi.

E questi altri eventi così tanto attesi, nei giorni 15 e 17 agosto 2024, saranno all’altezza di quelli precedenti, con un denominatore in comune: la scoperta del buon cibo della tradizione locale, che delizierà i palati di tutti, grandi e piccini.

Nel giorno di Ferragosto è prevista la Tombolata e Cocomerata in piazza, a cura della Pro Loco di Vivaro Romano, come ogni anno: un modo fresco e divertente per concludere questa giornata di festa.

Ma prima della Tombolata e Cocomerata di Ferragosto, già stasera, mercoledì 14 agosto 2024, il paese è in festa, con la Sagra del Pesce Fritto, a partire dalle 20.

Il menu, da 17 euro, prevede calamarata, a seguire la frittura di pesce e contorno con acqua o vino.

Infine, a concludere questi giorni di festa, sabato 17 agosto, sempre a partire dalle 20, avrà luogo la Sagra del Cinghiale, anch’essa proposta dal Comitato Festeggiamenti Patronali congiuntamente con la Pro Loco del paese.

Per ulteriori informazioni sugli eventi di Vivaro Romano, consultare la pagina Facebook Proloco Vivaro Romano o rivolgersi ai numeri 347-6254716 o 338-9687594.

Ma non bisogna dimenticare un’altra Cocomerata e Tombolata, quella organizzata a Bracciano, sempre il 15 agosto a partire dalle 18 presso piazza IV Novembre.

Non mancheranno, in questo caso, mercatini, musica e intrattenimento.

(Camilla Nonni)