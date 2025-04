GUIDONIA – Scontro moto-furgone in via Roma, un ferito

Incidente stradale nella serata di ieri, martedì 15 aprile, in viale Roma a Guidonia Centro. Il bilancio è di uno scooterista trasportato in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le 19,30 all’altezza del civico 179 davanti al supermercato Eurospin.

Stando ai rilievi degli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, un 24enne italiano residente in Centro percorreva via Roma in sella ad uno scooter Kimko diretto verso l’aeroporto militare.

Per cause in corso di accertamento, la moto si è scontrata con un furgone Fiat Ducato condotto da un 40enne italiano.

La Polizia Locale ha accertato che il mezzo usciva dal parcheggio del supermercato Eurospin ed era diretto verso via Tiburtina.

Nell’impatto il 24enne è stato sbalzato sull’asfalto e soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Per effettuare i soccorsi e i rilievi in sicurezza la circolazione in viale Roma è stata interrotta in entrambe i sensi di marcia per circa un’ora dagli agenti del Reparto Pronto Intervento Controllo Territorio (Picot) intervenuti in ausilio ai colleghi del Ssis.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione: non si esclude che lo scooter possa aver sorpassato un’auto che lo precedeva e che si era fermata per consentire l’immissione in corsia al furgone Ducati.