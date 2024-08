ALBUCCIONE – Riaperto un varco al campo rom. Il Comune promette di richiuderlo

Nelle prime ore di questa mattina, 16 agosto, dei cittadini hanno segnalato al Comune la rimozione di due dei new jersey in cemento posizionati all’ingresso del campo nomadi di Albuccione, per impedire l’accesso e lo stazionamento nell’area interessata. Area interdetta per motivi di salute pubblica ed igienico sanitari dopo il violento incendio di lunedì.

“L’Assessorato ai Lavori Pubblici – annuncia in un comunicato l’Amministrazione Comunale – provvederà, in tempi brevi, a fare riposizionare i due new jersey. Nel contempo, l’assessorato ai Servizi Sociali continua nell’attività di supporto e assistenza al trasferimento dei nomadi, con particolare attenzione ai minori”.