SAN POLO DEI CAVALIERI – Con ‘Borgo in Festa’ un sabato speciale

Borgo in festa sabato 17 agosto a San Polo dei Cavalieri. Sarà festa da mattina a notte tra musica, mercatini e stand enogastronomici.

Il mercatino all’ingresso del paese aprirà in prima mattinata dopodiché ad animare le strade arriverà il corteo musicale della Banda San Polo del Cavalieri 1863 e a seguire lo spettacolo degli sbandieratori di Castel Madama.

Dal pomeriggio alle 18 musica itinerante della CiacciaBanda StreetBand. Stand enogastronomici a partire dalle 18.30 prima per l’aperitivo e poi per la cena. In ogni piazzetta, un menu.

Piazze, prezzi e menu

In Piazza Padella sangria a 3 euro e fregnacce a 2. E panini a 5 euro. Si potrà scegliere tra quelli imbottiti con salsiccia e ruspigna; mortadella zucchine grigliate e stracciatella o porchetta e provola.

In Piazza del Gelo saranno serviti i primi maccheroni ruspigna salsiccia e pecorino o in alternativa maccheroni all’arrabbiata a 5 euro.

A Lu Cantò i crostini in tre varianti prosciutto e mozzarella; tonno e pomodori; salame e mozzarella (2 euro e 50). A La Sala arrosticini (5 euro cinque pezzi); salsiccia e pancetta (sempre 5 euro) e patatine fritte (2 euro e 50). E molto altro ancora.