Motorsport e guida sicura, settembre ricco di emozioni a Vallelunga

Motorsport e guida sicura appuntamenti per grandi e piccini all’Autodromo “Piero Taruffi”, il programma proposto per settembre è ricco di eventi. Sono proposte anche esercitazioni di guida gratuite.

Il 28 settembre, sempre presso il Centro di Guida Sicura ACI-SARA, si terranno esercitazioni pratiche di guida sicura moto gratuite, con sessioni dedicate ai possessori di patente A1, A2, e A3.

Queste demo, organizzate in collaborazione con Honda Moto, sono un’opportunità unica per migliorare le proprie abilità di guida in sicurezza. Per prenotare il turno è possibile telefonare al numero +39 06 90155071 negli orari: 09:00 – 12:30 e 15:00 – 17:30 . Necessari casco, giacca con protezioni e guanti propri.

Gli appuntamenti di grande richiamo partiranno già nel prossimo week end.

Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, l’FX Racing Weekend tornerà a Vallelunga, offrendo un mix esplosivo di emozioni con ben diciotto gare su nove categorie. La FX Pro Series sarà al centro dell’attenzione, con il quinto round stagionale che vedrà Alberto Naska tra i favoriti a bordo delle potenti monoposto F4 T014.

Saranno protagoniste anche le Supersport GT con marchi prestigiosi come Lamborghini e Porsche, e il Trofeo Predator’s con uno schieramento da record. Non mancherà il divertimento grazie alla Lotus Cup Italia e alle battaglie della Legends Cars Italia e dei campionati ATCC.

Nel paddock, l’atmosfera sarà altrettanto coinvolgente con musica, interviste in diretta e la possibilità di seguire il Gran Premio d’Italia sul maxi-schermo della Fan Zone. Il pubblico potrà anche vivere l’emozione del Grid Walk domenica 1° settembre, accedendo gratuitamente alla griglia di partenza grazie a un QR Code.

I campionati PNK Motorsport torneranno in pista il 14 e 15 settembre per il Vallelunga Racing Weekend. L’evento vedrà sfidarsi le categorie del National GT Challenge e della Coppa Italia Turismo, insieme a competizioni storiche come la Formula Junior e la Formula Historic 1.6. Saranno presenti anche campionati partner come l’Alfa Revival Cup e la MitJet Club.

Il 21 e il 22 settembre, Vallelunga ospiterà nuovamente l’ACI Racing Weekend, con le Wolf Racing Cars del Campionato Italiano Sport Prototipi pronte a dare spettacolo nel penultimo round stagionale.

Le vetture TCR e i monomarca Porsche Carrera Cup Italia e Mini Challenge si sfideranno in una due giorni all’insegna del motorsport italiano. Tante saranno anche le attività collaterali e di divertimento per il pubblico.

Le altre attività di Guida Sicura gratuite

Per i più piccoli, il 15 e il 22 settembre in occasione delle gare, il Centro di Guida Sicura ACI-SARA offrirà attività di baby driving gratuite dove si potranno effettuare dimostrazioni pratiche.

Per partecipare basterà presentarsi al centro di guida nell’orario dalle 10.00 alle 16.00.

Per i più grandi, e sempre gratuitamente, il 22 settembre sarà anche possibile poter svolgere attività di guida in auto con istruttori qualificati.