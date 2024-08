TIVOLI – Il pizzutello del cardinale, aperitivi al tramonto in villa

Il Santuario di Ercole Vincitore e Villa d’Este protagonisti nella 76° Sagra del Pizzutello di Tivoli. L’istituto Villae per l’occasione propone in tre date “Il Pizzutello del Cardinale”.

L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ (MiC) anche quest’anno collaborerà con la storica sagra nata per rendere omaggio all’antica uva corna tiburtina proclamata presidio Slow Food.

L’edizione 2024 dell’evento, proposto dall’Amministrazione Comunale di Tivoli, ha come titolo: Itinerari di gusto e di memoria. Connessione tra paesaggio naturale e paesaggio artistico nel contesto produttivo.

Il tema è funzionale alla valorizzazione del tipico prodotto tiburtino, sia attraverso la lavorazione gastronomica e la divulgazione delle tecniche colturali, che attraverso l’ideale connessione con il patrimonio paesaggistico e culturale del territorio.

Il programma della manifestazione intende promuovere iniziative di valorizzazione su temi inerenti agli aspetti agricoli e naturali, coinvolgendo per l’occasione il complesso monumentale del Santuario di Ercole Vincitore con l’area dei Votani, oltre alla vigna di pizzutello degli Orti Estensi, con la tradizionale esposizione delle uve tiburtine e il gustoso aperitivo al tramonto in collaborazione con Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene.

IL PROGRAMMA

Sabato 31 Agosto 2024

(anteprima della sagra)

Villa d’Este – Orti Estensi

ore 17.00

Degustazione sinoira in vigna

Passeggiata con degustazione delle Uve del Cardinale e conversazione intorno al vitigno, Presidio Slow Food e De.Co, toccando temi di botanica, storia dell’arte, letteratura, fino ad arrivare ai temi della preservazione, custodia della biodiversità e diversificazione delle produzioni legate all’enogastronomia. A cura dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ (Ministero della Cultura) e Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene.

Accesso con tariffazione ordinaria, salvo gratuità di legge

email: prenotazioni@coopculture.it

telefono: + 39 0774382733; +39 0639967900 (call center)

Domenica 1 Settembre 2024

(prima domenica del mese ad ingresso gratuito)

Villa d’Este – Chiostro

Apertura 76° Sagra del Pizzutello 2024

ore 9:30 Saluti istituzionali:

Andrea Bruciati Direttore VILLÆ – Vincenzo Tropiano Assessore al Personale, Formazione e Ufficio Europa del Comune di Tivoli – Slow Food.

A seguire performance del Coro Giovanni Maria Nanino dedicato a Ippolito II d’Este.

Santuario di Ercole Vincitore:

Caccia al Tesoro Archeologica, con prodotti gastronomici del territorio in premio

a cura di Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene.

dalle ore 16.00 alle ore 17.00

La caccia al tesoro è un invito per famiglie a trascorrere una giornata a spasso nel tempo tra i segreti dell’archeologia e la storia del Santuario di Ercole Vincitore attraverso indovinelli, quiz e momenti ricreativi e artistici alla scoperta di angoli segreti e tesori sepolti nel passato, che renderanno la proposta divertente e allo stesso tempo didattica. Un’occasione per unire divertimento e cultura, per appassionare alla storia, giocando e imparando: un modo diverso per aprire la porta del passato e scoprire il mondo affascinante del Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli”.

A seguire premiazione presso gli Orti Estensi con degustazione a cura di Slow Food.

Ingresso libero

Attività gratuita, 20 partecipanti max, con obbligo di prenotazione al numero +39 0774330329(fino a esaurimento delle disponibilità)

Domenica 8 Settembre

Villa d’Este – Orti Estensi

Degustazione sinoira in vigna

Ore 17.00

Passeggiata con degustazione delle Uve del Cardinale e aperitivo al tramonto a cura dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ Ministero della Cultura e Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene.

La missione

“Per il nostro Istituto, la valorizzazione di un territorio passa imprescindibilmente attraverso valori etici condivisi. Le nostre attività – dichiara il direttore Andrea Bruciati – intendono stimolare un momento di riflessione grazie anche ad un’azione condivisa e partecipata.

Pertanto, celebrare il Pizzutello del Cardinale non vuol dire solo farlo conoscere per esaltare le potenzialità di un frutto dalle caratteristiche organolettiche uniche, significa in primis, promuovere il valore di un prodotto tipico della nostra identità. La cultura non è qualcosa di esterno a un territorio, ma linfa vitale di una comunità, che l’Istituto Villa Adr

iana e Villa d’Este promuove, sostenendo anche le pratiche agricole ed artigianali.”