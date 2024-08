ROVIANO – “Vocalist”, venti finalisti nella gara canora più giovane del Lazio

Venti concorrenti divisi in tre categorie, dilettanti, giovanissimi e semiprofessionisti, daranno vita alla nona edizione consecutiva di Vocalist, una delle manifestazioni musicali più amate del Lazio, per via della sua formula fresca ed originale.

Nata dalla intraprendente fantasia di Roberto Barone, presidente dell’A.C.R. “Amici nel Musical”, patrocinata dal comune di Roviano, la manifestazione vedrà la sua finale oggi, sabato 31 agosto, alle ore 21.00 in piazza della Libertà a Roviano.

I venti concorrenti prescelti dalla direzione artistica saranno accolti e presentati al pubblico dal conduttore della serata Angelo Sorino (attore, doppiatore e cantautore), mentre le valutazioni delle loro performance saranno affidate ad una giuria tecnica composta dal professor Alessandro Enea (pianista e compositore) Laura Fantauzzo (cantante e cantautrice) Irene Sturabotti (musicista e cantautrice) Claudia Castrichella (soprano e insegnante di canto) e Veronica Oliva (musicista).