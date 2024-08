PALOMBARA SABINA – Calcio, la matricola sabina all’attacco del Campionato di Promozione

Dopo un combattutissimo campionato di Prima categoria sempre tra i primi posti, la pur forte squadra del Palombara, alla fine, si è dovuta accontentare di un solido secondo posto del girone B, dietro la imbattuta JFC Civita Castellana.

Un secondo posto lodevole, perché risultato il migliore nelle specifiche graduatorie dei nove gironi del Lazio.

Mercoledì 28 agosto allo stadio Torlonia è stata presentata la nuova squadra della Asd Palombara Calcio

Questa “medaglia d’argento”, di olimpica annata, è valsa al Palombara, con i suoi 77 punti conquistati sul campo, il riconoscimento per il passaggio alla categoria superiore della Promozione.

Ma l’entusiasmo per l’importante risultato conseguito e il raggiungimento del tanto ambito traguardo, orgogliosamente vantato da società, staff tecnico e giocatori, è stato vanificato da incomprensioni estive che hanno portato al disfacimento della squadra, con grande rammarico del direttore sportivo Fausto Gizzi che, con onestà intellettuale, non ha potuto non riconoscere che qualche errore della società ci sia stato.

Da destra: il presidente Lucio Francucci, gli assessori Eddy Sarnacchiaro e Fabio Ippoliti, Antonio Meucci

Preso atto di quanto purtroppo avvenuto, il presidente Lucio Francucci, il Vice D.G. Marcello Della Vecchia e il DS Fausto Gizzi si sono rimboccati le maniche e messi all’opera per ridare vita al progetto e ricostruire la squadra, ad iniziare dal nuovo Staff tecnico composto da Pino Di Pietro e Stefano Pucella, un tecnico navigato, quest’ultimo, con esperienze pregresse a Palombara, Pietro Orofino e Andrea De Angelis come collaboratori.

Per quanto riguarda i calciatori, sono ben 16 i nuovi tesserati, frutto di un mix di esperienza e freschezza giovanile, tutti atleti, comunque, che hanno già calcato i campi in categorie pari o superiori alla Promozione, tra questi, Cristian Ferrante, classe 2005; Alessandro Valentini; Alessandro Spaccatrosi, un palombarese tornato a casa; Yuri Naplone.

Per tempo la squadra, agli ordini dello staff tecnico, ha iniziato la preparazione e la disputa di alcuni incontri amichevoli, tra cui l’ultimo con il Monterotondo 1935, dove si sono visti buoni progressi, ottenendo peraltro la vittoria con un rotondo 4 – 0 che lascia ben sperare per la stagione che sta per iniziare.

Nel tardo pomeriggio dello scorso mercoledì 28 agosto, al glorioso stadio “Giovanni Torlonia”, si è tenuto l’evento della presentazione della squadra.

Come conduttore dell’evento, il signor Antonio Meucci, addetto societario alla comunicazione che, dopo i ringraziamenti di rito a tutti presenti, ha proseguito con la presentazione degli ospiti, ad iniziare dai rappresentanti dell’amministrazione comunale, gli assessori Eddy Sarnacchiaro e Fabio Ippoliti.

Questi si sono complimentati con il presidente Lucio Francucci e suoi collaboratori per il proficuo lavoro svolto, pur in presenza di una situazione oggettiva di emergenziale difficoltà, augurando alla squadra i migliori risultati sportivi per l’impegnativo campionato che sta per iniziare.

il presidente Lucio Francucci e Giancarlo Gandolini, portiere della squadra vincitrice del campionato di Promozione 1969/70

Una bella sorpresa, è stata la presentazione del successivo ospite: Giancarlo Gandolini, il portiere della forte squadra allenata da Orlando Di Nitto, prima e da Galassini, l’anno successivo, squadra che vinse il campionato di Promozione del 1969/70.

Il vecchio portiere, è sempre rimasto molto legato a Palombara e grande tifoso della sua squadra.

Bello lo scambio di doni tra il presidente Francucci, che gli ha regalato un quadro con un paio di articoli di quella squadra, mentre Gandolini ha omaggiato il presidente con un altro quadro riportante un’ipotetica migliore formazione della storia calcistica del Palombara.

Ha poi fatto seguito una breve panoramica storica, richiesta a chi scrive, delle vecchie squadre, dei loro calciatori, degli allenatori e dei presidenti più rappresentativi.

Quindi il presidente Francucci, nel suo breve, ma efficace intervento, ha tenuto a ricordare che il Palombara è stata inserita in un girone molto difficile, di conseguenza la società si è dovuta impegnare per ricostruire una squadra competitiva, che, malgrado ciò, dovrà molto lavorare e farsi pronta a lottare, domenica dopo domenica.

Il presidente nel rassicurare i ragazzi, ha detto di sentirsi molto fiducioso del loro impegno che sarà sicuramente costante e determinato, augurando loro di riuscire a conseguire, per i colori sociali e della comunità palombarese che rappresentano, i migliori risultati.

Clou della serata: la presentazione dei calciatori, che, chiamati singolarmente in mezzo al campo dal presentatore Antonio Meucci, sono stati salutati da scroscianti applausi dei tifosi sugli spalti e dai presenti.

La serata si è conclusa con una ricca apericena molto gradita.

Intanto il campionato è alle porte con la prima partita di campionato l’8 settembre, ma intanto c’è da onorare una partita impegnativa, quella del 1° turno di COPPA ITALIA PROMOZIONE:

Castelverde – ASD Palombara

Domenica 1° settembre: ore 11:00 – Stadio Mario Manuali.

Prima di passare ad alcune notizie di carattere tecnico non può essere sottaciuta una sgradevole notizia comunicata dalla ASD Palombara Calcio, tramite il canale Facebook, per un episodio vandalico perpetrato nella notte del 19 agosto, da ignoti, ad alcune strutture dello stadio Giovanni Torlonia. Un atto che il presidente Lucio Francucci ha così stigmatizzato: «Sono cinque mesi che sto e stiamo subendo una battaglia mediatica. Devo purtroppo constatare che queste persone sono passate dalle parole ai fatti, e dopo aver a lungo attaccato verbalmente adesso hanno anche cominciato ad agire creando danni alla struttura che ci ospita. E sono ahimè costretto ad ammettere che inizia a diventare una situazione pesante. Palombara non merita questo e mi auguro che le autorità intervengano in soccorso alla società e alle persone che la compongono perché sono episodi inaccettabili»

Organigramma tecnico:

Prima squadra: Stefano Pucella, Pino Di Pietro, Pietro Orofino, Andrea De Angelis;

Under 19: Giuseppe Angeloni;

Under 18: Romolo Ridolfi;

Under 17: Toni Maschietti e Renato Milani;

Under 16: Francesco Romani e Fausto Gizzi;

Under 14: Claudio Gizzi.

Calciatori della Prima squadra:

Portieri: Gianluca Pesci e Federico Danubio;

Difensori: Luigi Antinelli, Yuri Naplone, Federico Pasquarelli, Alessandro Spaccatrosi, Alessandro Mori, Ernesto Alfonsetti, Emanuele Ruggiero;

Centrocampisti: Daniele Palmieri, Edoardo Gizzi, Gianluca Petrocchi, Williams Joslia Nzondo Tsamba, Tiziano Giuli, Augusto Gubinelli, Alessandro Valentini, Valerio Ranucci;

Esterni: Flavio Gizzi, Francesco Angelini;

Attaccanti: Modesto Valeriani, Mirko Di Mugno, Christian Alivernini, Cristian Ferrante

(Angelo Gomelino)