FONTE NUOVA – Uccisa dal marito, lutto cittadino per l’ultimo saluto ad Annarita Morelli

Uccisa a sangue freddo dal marito, in pieno giorno e al centro della città.

E’ un delitto che ha sconvolto e commosso l’intera comunità quello di Annarita Morelli, 72 anni, la casalinga assassinata martedì 6 agosto dal marito Domenico Ossoli, ex autista di 73 anni, con un colpo di pistola esploso in via Palombarese nel piazzale antistante il Centro anziani di Santa Lucia, frazione del Comune di Fonte Nuova (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Martedì 10 settembre, a oltre un mese dal femminicidio, saranno celebrati i funerali della vittima nella Parrocchia Gesù Maestro a Tor Lupara di Fonte Nuova, con inizio alle ore 10.

Per questo oggi, venerdì 6 settembre, con l’ordinanza numero 5 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – il Commissario Prefettizio del Comune di Fonte Nuova Filippo Santarelli ha proclamato il Lutto Cittadino in occasione dei funerali della Signora Annarita Morelli e fino alla conclusione della cerimonia funebre.

La proclamazione del Lutto Cittadino è il modo in cui l’Amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità nei confronti dei figli maschi, colpiti da una così grave perdita.

Nell’ordinanza il Commissario Prefettizio del Comune di Fonte Nuova Filippo Santarelli invita i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre, in segno di raccoglimento e rispetto.

I titolari di attività commerciali sono invitati ad abbassare le saracinesche.