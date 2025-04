GUIDONIA – La vecchia stazione chiuderà

Questa mattina, venerdì 11 aprile, presso il Municipio di Guidonia Montecelio si è svolto un incontro al quale hanno partecipato il Sindaco, Mauro Lombardo, il presidente del Consiglio comunale, Erick D’Alisa, i capigruppo dei partiti e rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Secondo la nota, RFI ha evidenziato che l’entrata in esercizio della nuova stazione di Colle Fiorito porterà alla realizzazione di un hub trasportistico di particolare rilevanza per il quadrante a nord-est della Capitale.

Confermato il superamento dell’attuale stazione di Guidonia. Indicazione, questa, già presente nel progetto che ha avuto il suo avvio circa 20 anni fa.

Il potenziamento della rete infrastrutturale consentirà ai pendolari, negli orari di maggiore utilizzo, di disporre di treni con una frequenza di 15 minuti, naturalmente quando sarà completato il raddoppio del binario, che in prima fase si prevede sino alla stazione di Tivoli Terme.

Il nodo di interscambio realizzato a Colle Fiorito, caratterizzato da una nuova viabilità di accesso, permetterà, inoltre, di disporre di un numero maggiore di posti auto nel parcheggio antistante, nonché nuovi posti di sosta per gli autobus.

Rispetto all’ipotizzata riconfigurazione dell’attuale stazione di Guidonia a fermata si potrà, in prospettiva, aprire un ulteriore tavolo di confronto non solo con RFI, per verificarne la fattibilità, l’efficacia trasportistica e analizzare gli aspetti progettuali e tecnici che potrebbe determinare al traffico ferroviario ma, anche, con tutti gli Enti Istituzionali coinvolti nella politica dei trasporti, nella programmazione del servizio, nel finanziamento delle opere.

L’introduzione di un nuovo punto di accesso alla rete, come sottolineato nel corso dell’incontro, comporta variazioni di percorrenza su tutti i servizi programmati sulla rete interessata.

“L’obiettivo sarà, in prospettiva, di fare in modo di non degradare l’alto livello delle prestazioni trasportistiche che determinerà l’entrata in esercizio della nuova stazione di Colle Fiorito e verificare i costi-benefici di ogni nuova proposta che andremo a sottoporre all’attenzione di RFI – ha evidenziato il Sindaco Mauro Lombardo -. La scelta del 2006 di chiudere la stazione di Guidonia centro non è stata forse la migliore possibile ma, adesso, dobbiamo prendere atto della nuova realtà e sfruttarla in modo positivo per aumentare e migliorare il servizio di trasporto verso Roma”.