TIVOLI – I Verdi si rinnovano: eletti i due nuovi co-portavoce

I Verdi di Tivoli si rinnovano. Nel corso dell’ultima assemblea degli iscritti, svolta il 3 Settembre, è stata formalizzata la nomina a co-portavoce del circolo locale di Europa Verde-Verdi di Alba Kuka e Michele Zagaria che, da oggi, rappresenteranno il partito del sole che ride in ambito cittadino.

Alba Kuka, 24 anni, studentessa di Economia, è la nuova co-portavoce dei Verdi di Tivoli

Alba Kuka, 24 anni, studentessa della Facoltà di Economia della Sapienza, coltiva l’attivismo politico e civile, insieme agli studi economici da oramai diversi anni.

Michele Zagaria, 25 anni, studente di Scienze Politiche, è il nuovo co-portavoce dei Verdi di Tivoli

Michele Zagaria, 25 anni, è studente della Facoltà di Scienze Politiche all’Università degli Studi di Roma Tre ed è un attivista nella Federazione dei Giovani Verdi.

“L’impegno che ci aspetta è grande e complesso,ma non più rinviabile: dobbiamo ricostruire l’alternativa credibile a questa destra populista e demagogica. Il nostro compito è quello di rilanciare l’impegno per la giustizia ambientale, sociale ed economica ma anche quello di costruire l’unità delle forze progressiste e di sinistra, unità di intenti, di obiettivi e di rivendicazioni pur nell’autonomia di ciascuna formazione politica che può e deve dare il proprio apporto.

E vogliamo farlo a partire da Tivoli, rinnovandoci, rafforzando la proposta di Alleanza Verdi e Sinistra e investendo sul buonissimo risultato elettorale che, pur in un quadro di sconfitta, ci ha permesso di eleggere un consigliere comunale.

È il momento di lavorare per radicare la nostra proposta all’interno della città, aprendosi a contaminandosi a tutte le esperienze che rendono vivo il tessuto sociale tiburtino.I Verdi ci sono e daranno il loro generoso contributo”, dichiara Michele Zagaria in un comunicato stampa alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv.

“Giustizia sociale e ambientale, diritti civili e transizione ecologica, mutualismo e solidarietà, pacifismo e femminismo, lotta alle disuguaglianze economiche e di genere non sono solo vuoti slogan da cavalcare, ma sono la cifra dei tempi che stiamo vivendo.

E le città sono il laboratorio migliore dove costruire l’alternativa e dove praticare il nostro mondo possibile.

È da qui che dobbiamo ripartire, unendo vertenze, generi e generazioni per realizzare un cambiamento reale e non solo raccontato con l’obiettivo di provare a trasformare e rendere più giusto il nostro mondo a partire dai luoghi dove viviamo.

È una sfida a cui non possiamo e dobbiamo sottrarci.

Non si può più rimandare. Iniziamo da qui, da Tivoli”, dichiara Alba Kuka.

L’assemblea ha tributato un ringraziamento speciale allo storico portavoce dei Verdi tiburtini Renato Sabini , per aver guidato per oltre 30 anni le battaglie in difesa dell’ambiente ( dalla difesa di Villa Adriana contro la lottizzazione Nathan, contro l’inquinamento dell’Aniene e la difesa di Villa D’Este , la lotta contro la speculazione edilizia e in difesa dell’agro romano e del paesaggio a partire dalla strada di Pomata e la Riserva dei Monti Comunali, le battaglie per la difesa del centro storico, la sua pedonalizzazione e la mobilità sostenibile, le battaglie contro tutti i tentativi di creare la discarica dei rifiuti nel nostro territorio e il costante impegno per la raccolta differenziata dei rifiuti, etc) e per aver contribuito all’ingresso degli ecologisti nell’Alleanza Verdi Sinistra nell’ultima tornata elettorale, ma anche per aver creduto nella necessità di un ricambio generazionale per facilitare un’apertura al mondo giovanile.

Quello stesso mondo che ha da sempre mostrato una sensibilità diversa verso le sfide ambientali e sociali e che nelle ultime elezioni è stato decisivo per l’ottimo risultato della lista rosso-verde e più in generale per la coalizione 48 Piazze .

Ripartiamo da qui verso un futuro possibile .