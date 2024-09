GUIDONIA – Campo rom, il 15 ottobre lo sgombero di tutti gli abitanti

Si è svolta martedì scorso, presso la Prefettura di Roma, una riunione del Comitato Ordine e Sicurezza sul tema: “𝐂𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐀𝐥𝐛𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞”

All’incontro hanno partecipato anche il Sindaco di Guidonia Montecelio, 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐦𝐛𝐚𝐫𝐝𝐨, e l’Assessore alle Politiche Sociali, 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, il Sindaco ha rappresentato tutte le iniziative poste in essere dall’Amministrazione per il superamento dell’insediamento abusivo e ha evidenziato il gravissimo stato di degrado e di rischio ambientale connesso al campo, esponenzialmente aumentato in seguito all’incendio del 12 agosto scorso.

Sono state pure evidenziate le politiche messe in campo dai Servizi Sociali che, attraverso la sottoscrizione di “Patti di corresponsabilità individuali” e l’erogazione dei contributi e interventi previsti obbligatoriamente dalla legge italiana in caso di presenza di minori e fragilità, mirano al ripristino della piena legalità in quell’area.

E’ stato, inoltre, fornito il numero esatto di occupanti che hanno lasciato volontariamente l’insediamento (41, di cui 23 minori) e di quelli che ancora non lo hanno fatto.

Il Prefetto ha chiesto al Sindaco di proseguire nello svolgimento di tutte queste attività, che riducono il numero degli occupanti, e ha stabilito che 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝟏𝟓 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐳𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞 tutti coloro che non avranno, a quella data, sottoscritto i “Patti di corresponsabilità individuale” del Comune e lasciato spontaneamente il campo.

Immediatamente dopo lo sgombero definitivo si provvederà alla bonifica dei terreni e alla loro recinzione per evitare eventuali futuri nuovi insediamenti abusivi.