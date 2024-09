A Velletri la tradizionale Festa dell’Uva e dei Vini

Finalmente ufficiale la data della 93esima edizione della Festa dell’Uva e dei Vini, un’esplosione di colori, sapori ed eventi culturali e enogastronomici che invaderà il centro storico di Velletri sabato 21 e domenica 22 settembre 2024. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione De Cultura, è patrocinata dal Comune di Velletri e dalla Regione Lazio, nonché dal Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Come nella passata edizione, la Festa occuperà tutto il centro cittadino da Piazza Garibaldi (l’antica Porta Romana) a Piazza Caduti sul Lavoro e Porta Napoletana, passando per il Corso della Repubblica e le centrali e storiche Piazza Cairoli, Piazza Metabo e Piazza Mazzini. Stand, degustazioni enogastronomiche, attività artistiche e culturali, spettacoli teatrali e musicali caratterizzeranno la due giorni con allestimenti curati e studiati che mirano a cambiare il volto della città rendendolo accogliente a turisti, visitatori e cittadini.

“Sarà una novantatreesima edizione fantastica, dopo il grande successo dello scorso anno, e stiamo lavorando già da mesi per far sì che la Festa torni a essere centrale nei Castelli Romani attraendo tanti turisti e visitatori. Il programma sarà ricco di folklore, soprattutto grazie alle associazioni culturali d Velletri che si stanno adoperando affinché la festa possa riuscire al meglio.

Anche stavolta tutta la città sarà coinvolta, al netto dei cantieri edili, e da Piazza Garibaldi a Porta Napoletana sarà delineato un percorso che comprende anche alcune strade limitrofe come via Alfonsi e Via Cannetoli.

Naturalmente avremo i tour nelle cantine e i concerti, sia il sabato che la domenica. Saranno coinvolti tanti ristoratori di Velletri per il cibo e un tratto del percorso della Festa sarà dedicato interamente all’artigianato locale.

Siamo certi che sarà un’edizione memorabile, ma soprattutto mi aspetto una grandissima partecipazione della cittadinanza perché è una manifestazione sentita dai cittadini, li aspettiamo tutti il 21 e 22 settembre”. Così l’Assessore con deleghe a Turismo e spettacolo. Commercio, industria e artigianato. Fiere e mercati Paolo Felci, nel presentare la 93esima edizione della Festa dell’Uva e dei Vini.

“Con entusiasmo annunciamo la novantatreesima edizione della Festa dell’Uva e dei Vini.

Quest’anno, nonostante alcune difficoltà logistiche dovute ai lavori pubblici, siamo certi che l’evento sarà meraviglioso come lo scorso anno. Per questa edizione, abbiamo partecipato a un bando ministeriale del MASAF, ottenendo un contributo che ci ha permesso di ricevere il prestigioso sostegno del Ministero.

Naturalmente, tutte le cantine di Velletri sono state coinvolte, con l’obiettivo di valorizzare sempre più le nostre uve e i nostri vini.

Saranno due giorni ricchi di spettacoli, degustazioni di prodotti tipici e momenti di allegria per grandi e piccoli. Sono previste diverse attività per coinvolgere tutti, dai più giovani ai più anziani”. Questo è il commento dell’Assessore all’Agricoltura e Sovranità Alimentare, Cristian Simonetti.

“La Fondazione De Cultura è lieta di organizzare una festa storica che intende unire tutta la città, coinvolgendo le realtà culturali ed enogastronomiche locali e facendo vivere a trecentosessanta gradi il centro storico mirando ad allestimenti raffinati, eleganti e di forte impatto con l’immagine di uva e vino che simboleggia le tradizioni e la cultura di Velletri”, ha detto il Presidente della Fondazione, Guido Ciarla, organizzatore dell’evento.

“Il nostro intento è di creare attività diffuse su tutto l’asse cittadino per far vivere tutto il centro storico, supportando così la conoscenza di ogni angolo della città e delle attività commerciali, culturali ed enogastronomiche grazie al salotto del vino dove si potranno trovare le cantine per ritirare la degustazione da effettuare lungo tutto il percorso, con nuove postazioni rispetto all’anno passato.

Un forte ringraziamento lo rivolgo alle associazioni folkloristiche della città, così come alle associazioni artistiche e culturali che come sempre saranno protagoniste.

Il loro coinvolgimento è prezioso”, ha concluso.

L’intento della Festa dell’Uva e dei Vini 2024 è quello di far vivere ogni angolo del Corso e di Velletri, coinvolgendo e aggregando attività commerciali, monumenti e punti strategici.

Non mancheranno, naturalmente, la pigiatura, le musiche popolari, e tante altre attività che verranno ufficializzate assieme al programma nelle prossime ore. Intanto le date da segnare in agenda sono due: sabato 21 e domenica 22 settembre.