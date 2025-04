GUIDONIA – Scontro frontale sulla Palombarese, una ferita grave in ospedale

Drammatico incidente stradale nella serata di ieri, martedì 22 aprile, in via Palombarese a Guidonia Montecelio. Il bilancio è di due vetture distrutte e una automobilista ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 18,30 al chilometro 16 della via Palombarese, nel tratto compreso tra la rotatoria di intersezione con la Nomentana Bis e la rotatoria di intersezione con via Marco Simone.

Stando ad una prima ricostruzione della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, una Ford Focus condotta da un 62enne italiano residente ad Oriolo, in provincia di Viterbo, viaggiava in direzione via Nomentana.

Sulla corsia opposta, in direzione via Tiburtina, procedeva una Volkswagen Up guidata da una donna italiana di 56 anni residente a Guidonia Montecelio.

Per cause in corso di accertamento, in un tratto curvilineo e in salita in direzione Roma, le due vetture si sono scontrate frontalmente carambolando ai bordi delle rispettive carreggiate.

L’impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio.

Gli agenti ha interrotto il traffico sulla Palombarese per effettuare i soccorsi e i rilievi in sicurezza.

Per estrarre la 56enne dalle lamiere della Volkswagen Up è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Villa Adriana che hanno affidato la donna alle cure dei sanitari del 118: l’automobilista è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea in codice rosso per dinamica.

Il 62enne alla guida della Ford è stato invece medicato sul posto dai sanitari e ha rinunciato al trasporto in ospedale.

La Polizia Locale ha richiesto gli accertamenti tossicologici per entrambi i conducenti e disposto il trasferimento dei due veicoli non marcianti presso il deposito giudiziario.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale.

Vale la pena ricordare che nella serata di venerdì 17 aprile un altro drammatico incidente stradale era avvenuto al chilometro 15 della via Palombarese (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A scontrarsi frontalmente, una Citroen C1 condotta da S. D. B., un 35enne italiano di Colleverde di Guidonia, e una Renault Twingo guidata da M. C., una donna italiana di 52 anni residente a Fonte Nuova.

Il 35enne è al policlinico “Agostino Gemelli” di Roma in prognosi riservata.