TIVOLI – Mamma e figlio contro il genero non gradito: botte per una relazione contrastata

A far scattare la scintilla sarebbe stata la vista del compagno della figlia, un uomo che la famiglia d’origine della ragazza non ha mai accettato.

Così in pochi secondi la discussione verbale è sfociata in una colluttazione a tre: da una parte il compagno non gradito, dall’altra la mamma e il fratello della giovane donna.

Botte da orbi sabato sera 7 settembre in Viale Cassiano, a Tivoli.

Sul posto è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sedare gli animi dei litiganti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 19.

Pare che la figlia della 60enne sia tornata a casa per effettuare il trasloco e portare i propri effetti personali a Roma, dove la giovane donna convive insieme al compagno – oggi marito – non gradito dalla famiglia di lei.

La situazione sarebbe degenerata proprio per la presenza dell’uomo al trasloco. Pare che il fratello della giovane abbia tentato di gettare a terra il cognato e a quel punto sarebbe intervenuta anche la madre, colpendo il genero a morsi e pugni.

La vicenda è destinata ad avere lunghi strascichi in Tribunale.