GUIDONIA – Alleanza tra civici e Fratelli d’Italia, il Pd: “Ribaltato il risultato elettorale”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – “Affinità con Fratelli d’Italia”, il Polo civico verso una nuova alleanza di governo, dal Segretario comunale del Partito Democratico di Guidonia Montecelio Daniele Bongi e dal Direttivo del Pd riceviamo e pubblichiamo:

“Con uno striminzito comunicato stampa, veicolato oltretutto attraverso le pagine social del comune di Guidonia Montecelio, in barba ad ogni regola di comunicazione istituzionale, il Polo Civico e Fratelli d’Italia annunciano l’avvio di un dialogo per dar vita a un nuovo governo congiunto, mentendo apertamente alla cittadinanza sui tempi e le modalità di questa trattativa.

Ormai da diversi mesi, e più precisamente da quando il Partito Democratico ha deciso con coerenza di abbandonare la maggioranza di governo, è chiara la volontà del sindaco Lombardo di abbracciare il partito di Giorgia Meloni a cui storicamente e politicamente è legato. Si sta dunque per compiere il voltafaccia politico che avevamo annunciato tempo fa in consiglio comunale.

La maschera del civismo che il primo cittadino aveva indossato in campagna elettorale è pronta a cadere, sconfessando il risultato emerso dal voto popolare del primo e del secondo turno, che tutto aveva prodotto tranne un governo a guida Fratelli d’Italia.

Mentre la città, tra una festicciola e l’altra, vive gravi situazioni di degrado sociale e ambientale, Lombardo gioca a fare e disfare le maggioranze di governo nel silenzio assordante di una buona parte del Polo Civico ideologicamente e storicamente molto più vicina al centrosinistra e oggi costretta a paventare affinità poco credibili con Fratelli d’Italia.

Il Partito Democratico, dopo aver commesso l’errore di credere in un falso civismo per il bene e lo sviluppo della città, non sarà silente dinnanzi a un ribaltone politico che – come detto – sconfessa pienamente il risultato delle urne.

La nostra opposizione sarà intransigente fin tanto che non si tornerà al voto per restituire a Guidonia Montecelio un governo e una maggioranza legittimamente scelta dai cittadini”.