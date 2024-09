GUIDONIA – Alleanza tra civici e Fratelli d’Italia, Forza Italia: “Fine del Centrodestra unito?”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – “Affinità con Fratelli d’Italia”, il Polo civico verso una nuova alleanza di governo, da Maurizio Massini, Coordinatore comunale di Forza Italia di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Come coordinamento comunale di Forza Italia, prendiamo atto del comunicato congiunto del Polo Civico e di Fratelli d’Italia che manifesta la volontà di una nuova maggioranza non uscita dalle urne.

Tale prospettiva, per quello che ci riguarda, crea un punto di discontinuità importante rispetto al passato e alla formula del Centrodestra unito, che in una Città importante come Guidonia Montecelio, non può certamente passare inosservato neanche ad organi sovraordinati.

Nessuna comunicazione di avviso ci è stata fatta dal coordinamento di FdI.

Stupisce, poi, la dichiarata assonanza tra coloro che noi abbiamo sempre definito pseudo-civici, sentimento quantomeno condiviso solo poco più di due anni orsono dal nostro alleato storico, ed FdI, in special modo se la situazione la si cala nel contesto politico di Guidonia Montecelio terza Città del Lazio, che meriterebbe maggior rispetto serietà e coerenza nelle scelte politico amministrative.

Abbiamo convocato nei prossimi giorni una riunione del nostro coordinamento comunale e chiesto un incontro ai vertici provinciali e regionali di Forza Italia per una valutazione della situazione e l’assunzione di decisioni chiare e coerenti”.