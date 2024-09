TIVOLI – Città più sicura, il sindaco nomina suo consigliere l’ex Comandante dei Carabinieri

Salentino di origine, ma Tiburtino d’adozione, per sei anni è stato il Comandante della Stazione Carabinieri di Tivoli e ora è il consigliere del sindaco in materia di sicurezza.

Così ieri, lunedì 9 settembre, col decreto numero 59 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha conferito l’incarico a titolo volontario e gratuito a Francesco Scupola, ex Luogotenente, in pensione dal 18 agosto scorso.

Il primo incarico nel 1988 alla stazione di Bagni di Tivoli, nel 2014 Scupola si è trasferitosi alla Stazione Carabinieri di Tivoli diventandone il Comandante dal 2018.

Un incarico durato sei anni, nel corso del quale ha guidato i suoi uomini con l’esempio, l’umiltà e la devozione al servizio che anima ogni Carabiniere d’ Italia.

“Con il suo carattere e la sua devozione all’Arma dei Carabinieri, ha incarnato l’emblema del mettere sempre al primo posto gli altri – ha detto il sindaco Innocenzi in occasione dell’ultimo giorno di lavoro del Luogotenente – Un modello per i giovani che indossano la divisa e per tutti i cittadini che, anche grazie a uomini come lui, possono vivere in una Tivoli sicura”.

Quello conferito all’ex Luogotenente è uno degli 8 incarichi a titolo volontario e gratuito che ieri il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha conferito ad altrettanti esperti delle rispettive materie.

Infatti col decreto numero 52 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – il primo cittadino ha assegnato l’incarico di collaborazione volontaria e gratuita in materia di Promozione degli strumenti di partecipazione civica all’avvocata Alessia Valeria, candidata non eletta nella lista di Fratelli d’Italia alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024.

Il decreto numero 53 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – assegna invece l’incarico in materia di Politiche Giovanili ad Aurora Petrungaro, candidata non eletta nella lista civica “Laboratorio Tivoli” alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024.

Col decreto numero 54 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – ha assegnato a Marcello Eletti l’incarico in materia di PNNR e lavori per la Città.

Col decreto numero 55 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – il sindaco ha conferito l’incarico in materia di Politiche relative al quartiere Arci ad Emilia Frittella, Segretaria del Comitato di Quartiere Arci e già Consigliera delegata dall’ex sindaco Giuseppe Proietti per lo stesso quartiere.

Col decreto numero 56 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – è stato inoltre conferito l’incarico a titolo volontario e gratuito in materia di Politiche relative al Quartiere Campolimpido e Colle Nocello al medico Cataldo Iannelli, candidato non eletto nella lista di Fratelli d’Italia alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024.

Col decreto numero 57 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – il sindaco Innocenzi ha incaricato Massimo Ruggeri di collaborare con l’amministrazione in materia di Politiche Scolastiche.

Infine col decreto numero 58 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO – il primo cittadino ha assegnato l’incarico a titolo volontario e gratuito in materia di Politiche relative al Quartiere Favale Casal Bellini a Pasqualino De Fazio, candidato non eletto nella lista di “Noi Moderati” alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024.