GUIDONIA - “Una candela per Daniela”, fiaccolata per la vittima del pirata della strada

Si terrà giovedì 12 settembre, alle ore 21 “Una candela per Daniela”, fiaccolata in memoria di Daniela Circelli, la 39enne di Guidonia Centro, dipendente Amazon, travolta, uccisa e abbandonata senza vita sull’asfalto di via Tiburtina nella notte tra domenica 8 e ieri, lunedì 9 settembre (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ad organizzare l’iniziativa sono gli amici del parco di Casa Calda, il quartiere alle porte di Guidonia Centro dove Daniela era nata, cresciuta e viveva insieme ai due figli maschi di 19 e 13 anni.

Il percorso previsto è di circa 200 metri andata e ritorno dal parco di via Cristoforo Ferrari a via Domenico Cimarosa, la strada dove Daniela abitava presso la casa dei genitori Saverio e Angela.

“Vogliamo ricordarla – spiegano gli amici – per la dolcissima mamma che era, innamorata dei suoi figli, la sua ragione di vita, e per l’amica intelligente e generosa con tutti.

Una leonessa dotata di forza e coraggio, l’ennesima vittima di uno sciacallo che non si è neppure fermato per soccorrerla.

Sappiamo che purtroppo Daniela non sarà l’ultima vittima, ma vogliamo dire basta a questa carneficina sulle strade”.