TIVOLI – Ospedale, riattivata la partoanalgesia epidurale

Lo annuncia la Asl Roma 5 in un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 18 settembre.

È di nuovo attiva, presso il Polo Ospedaliero “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, la partoanalgesia epidurale, la tecnica anestesiologica in uso e approvata in tutto il mondo che permette di controllare il dolore nel travaglio di parto.

Per verificare che non sussistano condizioni specifiche che impediscano di praticarla sulle partorienti, è necessario effettuare alla 32-35esima settimana una visita ambulatoriale anestesiologica in cui verranno vagliati gli esami ematici, elettrocardiogramma ed eventuali altri esami relativi a patologie personali.