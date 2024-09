Totò Schillaci, addio all’eroe delle Notti Magiche

Salvatore Schillaci si è spento nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo dove era ricoverato dal 7 settembre.

Il campione di calcio, ex attaccante della Nazionale azzurra, Juventus e Inter, aveva 59 anni, da tempo era in cura per un tumore al colon per il quale aveva già subito due interventi e che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Protagonista indimenticato delle 'Notti magiche' di Italia 90, l'ex centravanti palermitano deve proprio alla maglia azzurra il suo momento di maggior gloria, da protagonista inatteso dei Mondiali disputati nel nostro Paese. Nato e cresciuto calcisticamente nelle file del Messina, in Serie A Totò Schillaci ha vestito soltanto le maglie di Juventus e Inter, prima di concludere la carriera in Giappone, al Jubilo Iwata, pioniere dell'approdo dei calciatori italiani all'estero. Schillaci è stato uno dei protagonisti più amati del calcio italiano tra gli Anni 80 e 90, eroe delle notti magiche di Italia '90, quando tutto il mondo conobbe il suo sguardo spiritato, e i tifosi italiani sognarono di salire sul tetto del mondo tra le mura di casa.