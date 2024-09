FONTE NUOVA – Politica, costituito il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle

Sabato pomeriggio 21 settembre si è costituito ufficialmente il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Fonte Nuova.

Alla presenza di Daniela Lucernoni coordinatrice M5S di Roma Nord, l’assemblea degli attivisti ha eletto all’unanimità come rappresentante del gruppo territoriale Emanuela Muccigrosso, due volte consigliera comunale a Fonte Nuova.

Emanuela Muccigrosso, rappresentante del gruppo territoriale M5S di Fonte Nuova, e Daniela Lucernoni coordinatrice M5S di Roma Nord

Il neonato gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle ha espresso la propria soddisfazione.

“Un riconoscimento – si legge – frutto del lavoro che portiamo avanti sul territorio dall’ormai lontano 2012 e che ci ha visto partecipare a tre tornate elettorali, eleggendo sempre i nostri consiglieri comunali che sono stati da pungolo verso l’attività delle amministrazioni comunali che si sono seguite nell’ottica di un’opposizione costruttiva e propositiva, ma che al contempo non ha mai fatto sconti a nessuno”.

“Ringrazio tutto il gruppo per la fiducia riposta nei miei confronti – ha detto Emanuela Muccigrosso, rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle – Proseguirò in queste nuova veste il mio impegno per Fonte Nuova, dove ho ricoperto la carica di consigliera comunale per due volte.

La prossima sfida che raccogliamo è quella delle elezioni amministrative, dove il Movimento 5 Stelle sarà presente e dove stiamo costruendo un progetto per archiviare definitivamente un’amministrazione opaca e chiusa nelle stanze dei bottoni”.