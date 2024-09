Lanciano il cane dal sesto piano, taglia da 5 mila euro sui ladri

Si chiamava Ricky, era un cocker spaniel inglese di 12 anni e la sua unica colpa era quella di essere da solo in casa mentre i ladri tentavano invano di far manbassa di soldi e gioielli.

Allertati dall’allarme, i proprietari sono immediatamente rientrati nella paura di essere stati derubati ma hanno trovato il loro cucciolone senza vita.

Ricky era riverso sull’asfalto dopo un volo di decine di metri dal sesto piano.

E’ il giallo su cui indagano gli agenti del Commissariato di Monteverde a Roma, dove venerdì scorso 20 settembre i proprietari hanno sporto denuncia per individuare gli autori.

Sul caso si è attivata anche l’AIDAA – Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente – che ha messo una taglia da 5 mila euro come ricompensa a chi aiuterà le autorità ad individuare e far condannare in via definitiva gli autori del terribile crimine.

L’associazione mette anche a disposizione anche il proprio numero di telefono e whatsapp per raccogliere segnalazioni, anche anonime – viene precisato – sulle ricerche dei colpevoli: 3479269949.

Secondo la ricostruzione della Polizia, i proprietari erano appena usciti dall’appartamento, già “visitato” in passato dai ladri.

Stavolta, quando i malviventi si sono introdotti in casa, è scattato l’allarme collegato col cellulare dei proprietari.

A quel punto, i balordi hanno messo le mani su Ricky.

Forse per rapirlo e chiedere successivamente un riscatto. Forse soltanto per guadagnare la fuga. Fatto sta che il cane è stato lanciato dal terrazzo ed è stato rinvenuto successivamente dall’inquilino del piano terra.

“Un gesto orribile per vigliaccheria e crudeltà – ha commentato su Facebook la Garante degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino – Come si fa a uccidere in questo modo un essere innocente? L’augurio è che chi ha commesso un tale gesto venga identificato e preso in custodia dalle autorità competenti, e che giustizia venga fatta.

Ma come sostengo da anni, urge una legge che inasprisca le pene per questo tipo di reati odiosi.

Un abbraccio solidale alla famiglia di Ricky”.