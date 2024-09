Scontro tra tir sulla Pontina, strada chiusa

Drammatico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, martedì 24 settembre, sulla via Pontina.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, verso le ore 13 due tir diretti verso la Capitale si sono scontrati al chilometro 32 della strada Pontina.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia che ha subito soccorso uno dei due autisti in codice rosso, affidandolo alle cure del 118 per essere trasportato presso l’ospedale di Trigoria.

Attualmente la corsia in direzione Roma è chiusa, per i rilievi della polizia stradale e per la rimozione dei due autoarticolati.