Metro Rebibbia, borseggiatore bloccato dal poliziotto in borghese

Aveva appena colpito e tentava di dileguarsi col maltolto, ma è stato rincorso e bloccato da un poliziotto in borghese.

Ancora un borseggiatore in azione sulla Metropolitana di Roma.

L’ultimo in ordine di tempo è stato fermato stamattina, giovedì 26 settembre, in via Tiburtina alla stazione Metro Rebibbia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto poco dopo le 11,30.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia di Roma Capitale e volanti della Polizia di Stato.

Vale la pena ricordare che il fenomeno delle gang di borseggiatori in metro è finito sul tavolo anche del Governo Meloni. Infatti lo scorso 5 agosto, durante una riunione sulla sicurezza nelle aree metropolitane in Viminale il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato l’istituzione della “Polmetro”, una sezione specializzata della Polizia di Stato che si occuperà della sicurezza nelle metropolitane di Roma, Milano e Napoli.