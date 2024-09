CASTEL MADAMA – Il paese si prepara alla festa di San Michele Arcangelo

A Castel Madama, paese in provincia di Roma e a due passi da Tivoli, manca davvero poco alla festa patronale, in onore di San Michele Arcangelo, santo protettore del borgo collinare che è anche casa della Madama Margarita d’Austria, figlia dell’Imperatore del Sacro Romano Impero Carlo V.

La festa, prevista per i giorni sabato 28 e domenica 29 settembre 2024, sarà articolata in vari appuntamenti durante le due giornate.

Si inizia sabato mattina alle 9:30 con l’apertura della mostra fotografica “Scorci della Valle dell’Aniene”, a cura di UniTre, visitabile anche durante la giornata di domenica e nelle fasce orarie 9:30-12:30 e 16:30-19:30.

L’altro appuntamento è direttamente nel pomeriggio, alle 17, quando presso piazza Dante saranno i più piccoli a divertirsi con i gonfiabili e animazione.

Alla stessa ora, sempre presso piazza Dante, ci sarà la presentazione della stagione sportiva 2024/2025 delle A.S.D. e, a seguire, alle 18, si esibiranno gli allievi della scuola di ballo A. S. D. Play.

Mentre a seguire, si potrà cenare presso gli stand di street food e, dopo il pasto, divertirsi con tanta musica e dj set, sempre presso piazza Dante: alle 19:30 si inizia con Disco Barber FrankyStyle, continuando poi con la Clandestinos Band seguita dalla Roxy Band.

A partire dalle 22:30, fino alle ore 00:30, sarà invece il turno di Dj JnPr, dj producer locale di 26 anni, laureato presso il conservatorio di Santa Cecilia in chitarra e jazz e in produzione musicale al Saint Louis College of Music.

La domenica, oltre alla mostra fotografica, si potrà assistere alla Solenne Messa in onore del Santo Patrono, prevista per le ore 11, proseguendo con la Processione, che sfilerà per il paese, e la Consacrazione presso il parco dei Collicelli, in piazza Dante.

A concludere la festa patronale ci penserà l’ultimo appuntamento, alle 17:30 presso il Castello Orsini, con “San Michele un viaggio tra mitologia, stoia e spiritualità”, a cura della Pro Loco di Castel Madama.

(Camilla Nonni)