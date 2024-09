GUIDONIA – Carta d’identità elettronica, oggi e domani uffici comunali aperti

Oggi, sabato 28, e domani, domenica 29 settembre, a Guidonia Montecelio ripartono gli Open Day dedicati ai Servizi Demografici, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici della Sede Centrale e delle Delegazioni.

Lo annuncia in una nota l’amministrazione comunale.

Sarà aperto anche l’Ufficio Elettorale specificatamente per il ritiro delle tessere elettorali dei neo 18enni. Sarà, quindi, possibile chiedere il rilascio della carta d’identità elettronica (C.I.E), certificati, pratiche di residenza.

Per quanto riguarda la richiesta di una nuova C.I.E. è necessario presentarsi muniti di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Di seguito gli Orari e indirizzi delle Delegazioni aperte:

● Sede Centrale, U.R.P. e Protocollo (Piazza Matteotti, 20): sabato 28 e domenica 29 settembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30;

● Ufficio di Stato Civile (Piazza Matteotti, 20): sabato 28 e domenica 29 settembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30;

● Ufficio Elettorale (Piazza Matteotti, 1): sabato 28 e domenica 29 settembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30;

● Delegazione Villanova (Via Mazzini, 5): sabato 28 e domenica 29 settembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30;

● Delegazione Villalba (Piazza Carrara): sabato 28 e domenica 29 settembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30;

● Delegazione Colleverde (Via Monte Gran Paradiso, 35): sabato 28 e domenica 29 settembre dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

“Si tratta di un’iniziativa che si aggiunge a quelle già realizzate in precedenza e che consente di accedere all’apertura straordinaria degli Uffici. In questa maniera – evidenzia il Sindaco Mauro Lombardo – sarà possibile soddisfare, in prevalenza, le richieste di rilascio delle carte d’identità elettronica”.

“Questi Open Day raccolgono sempre un particolare riscontro da parte dei cittadini e, quindi, grazie anche alla disponibilità del personale comunale, siamo riusciti a programmarne altri”, dichiara l’assessora al Personale e vice sindaca Paola De Dominicis.