GUIDONIA – Pineta di via Roma, il parco giochi intitolato ad Anna Bertucci

Il parco giochi della Pineta di via Roma, a Guidonia, sarà intitolato ad Anna Bertucci.

Il parco giochi nella Pineta di viale Roma, a Guidonia Centro

Lo ha stabilito ieri pomeriggio, venerdì 27 settembre, il Consiglio comunale di Guidonia Montecelio che ha approvato all’unanimità la mozione che impegna il sindaco Mauro Lombardo e la giunta ad intitolare l’area verde confinante con l’aeroporto militare “Alfredo Barbieri” ad Anna Bertucci, compianta moglie di Adalberto Bertucci, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Guidonia Montecelio, e mamma di Federica e Marco Bertucci, consigliere regionale di Fdi alla Pisana.

La compianta Anna Bertucci, scomparsa il 6 ottobre 2004

L’area verde verrà inaugurata il prossimo 6 ottobre, in occasione del ventennale della scomparsa della signora Anna Bertucci, al termine dei lavori di riqualificazione finanziati dall’Associazione “Anna Bertucci”.

L’Associazione “Anna Bertucci” si è fatta carico del rifacimento del camminamento all’interno del parco mediante cemento stampato; del ripristino della pavimentazione mancante realizzata in sampietrini, relativa alla piazzetta rotonda, accedendo al parco sulla sinistra; della tinteggiatura e del ripristino delle assi mancanti relative alle sedute delle panchine presenti nel parco; del ripristino delle pavimentazioni antiurto, ove mancanti; oltre che della rimozione della casina in legno e di 2 giochi a molla, non più utilizzabili in sicurezza.

Il progetto prevede inoltre l’istallazione di 2 nuovi giochi a molla, rispettivamente un cavalluccio e un elefante, di un Castello Baby composto da una torre con tetto a 2 falde e una torre senza tetto, compresa pavimentazione antiurto. Previsti anche l’istallazione di una altalena doppia realizzata con pali in acciaio laccato, compresa pavimentazione antiurto, di un bilico a 2 posti con trave in alluminio e di un Gioco a molla Quadrifoglio 4 posti.

Nella donazione è compresa inoltre la piantumazione lungo il lato confinante con Viale Roma di 4 alberi Pinus Pinea.

Adalberto Bertucci insieme ai figli Federica e Marco

“Io ed i miei figli Federica e Marco – ha detto Adalberto Bertucci – a nome dell’Associazione Anna Bertucci, intendiamo ringraziare tutti i colleghi consiglieri di maggioranza ed opposizione che hanno firmato e sostenuto la mozione approvata all’unanimità nel Consiglio Comunale per intitolare a mia moglie la pineta comunale.

Con l’Associazione abbiamo finanziato e donato alla città nuovi giochi e la piantumazione di alberi, lo abbiamo fatto per amore, verso Anna e verso la nostra Guidonia Montecelio, seguendo l’esempio di vita che la mia cara moglie ci ha lasciato e che in questi anni abbiamo portato avanti attraverso numerose iniziative benefiche: ci sembra un giusto regalo per la nostra città, in memoria di Anna e del suo grande cuore.

A venti anni dalla sua scomparsa, non potevamo pensare ad un tributo migliore: aspettiamo dunque tutti il 6 ottobre per l’inaugurazione della Pineta”.