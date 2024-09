VICOVARO – Casa popolare assegnata alla prima in graduatoria: era in attesa da 10 anni

Il Comune di Vicovaro torna ad assegnare una casa popolare.

Mercoledì 18 settembre con la delibera numero 65 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale guidata dal sindaco Nello Crielesi ha assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater Provincia di Roma a Simona T., risultata prima in graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti alle domande presentate nel secondo semestre 2023.

Alla donna, mamma di due figli e in attesa di una casa popolare almeno dal 2016, sono state consegnate le chiavi di un alloggio di 85,27 metri quadrati nel complesso di via San Vito di cui Ater era rientrato in possesso.