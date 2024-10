DA NEW YORK A TIVOLI: IL COREOGRAFO INTERNAZIONALE ANTONIO FINI ALL’INI MEDICUS

Un po’ di New York a Tivoli, per la precisione all’INI Medicus. La “Grande mela” a Tivoli l’ha portata Antonio Fini, ballerino e coreografo di fama internazionale, che vive e lavora nella “città che non dorme mai”, dove ha aperto una scuola di danza. Una vera star, Antonio Fini, noto anche per la sua collaborazione con Milly Carlucci a Ballando con le stelle, che si è formato con i più grandi maestri internazionali di contemporanea. Fini, ha voluto ringraziare con un post sul suo seguitissimo profilo Instagram il team di fisioterapia dell’INI Medicu di Tivoli.

“Tivoli è una cittadina incantevole, con il suo castello, l’antico anfiteatro e Villa D’Este. Tuttavia la scoperta più sorprendente è stata la dottoressa Paola Bianco presso il centro Medicus”.

“Ho conosciuto la dottoressa grazie a una mia allieva di @finidancenewyork, Eleonora. Ho avuto il piacere di essere seguito da lei in questo centro, che è a pochi passi da Roma”

Aggiunge Fini nel suo post, “Mi affido a medici in tutto il mondo, ma ora il centro Medicus e la dottoressa Paola saranno una tappa fissa”.

Una bellissima testimonianza, che arriva da oltreoceano per una delle eccellenze sanitarie del territorio tiburtino, motivo di enorme prestigio e orgoglio.