ZAGAROLO – Torna la storica Sagra dell’Uva

A Zagarolo manca davvero poco per l’inizio della storica Sagra dell’Uva, che quest’anno festeggia i suoi primi 80 anni.

Previste tre serate di festeggiamenti, nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2024, dove a farla da padrone saranno vini doc e prodotti tipici locali, ma non mancheranno altre attività legate alla vendemmia e non, con tanta musica dal vivo ad animare e scaldare gli animi, folklore, carri allegorici e tanto altro.

Venerdì 4 ottobre si inizia alle 17 con la Festa del Mattoncino presso Palazzo Rospigliosi, a cura del Museo del Giocattolo e dell’Associazione Wow: ad aspettare ci saranno 300 kg di mattoncini colorati con 8 aree interattive e momenti di costruzione in famiglia.

Alle 18:30, invece, è prevista l’inaugurazione per l’apertura della Sagra.

Alle 20, presso piazza Santa Maria, si continua con le esibizioni delle scuole di danza: ASD IG Sport e Benessere, ASD Scuola Danza di Marlene Ragusa, ASD Stella Blu Zagarolo e la scuola di ballo Latin Imperial.

A partire dalle 20:30, presso le varie piazze di Zagarolo, si avrà la possibilità di divertirsi con i vari Dj Set proposti.

Sabato 5, invece, si inizia alle 18:30 con l’aperitivo “Lu stazzu de portone Marraccio”, a cura del Gruppo Portone Marraccio, presso corso Vittorio Emanuele.

Tra i vari appuntamenti della sera, alla scoperta del periodo che va tra gli anni 60 ad oggi, uno in particolare è da non perdere: l’esibizione, presso piazza Santa Maria, di Orietta Berti, prevista per le 21.

Durante tutto il pomeriggio di sabato, inoltre, si esibiranno gruppi di menestrelli presso gli stand e allestimenti di corso Vittorio Emanuele.

La domenica, 6 ottobre 2024, si inizia prima: appuntamento alle 12 con le visite guidate, su prenotazione, delle Sale di Palazzo Rospigliosi, organizzate dall’istituzione Palazzo Rospigliosi e il Museo del Giocattolo in collaborazione con la Pro Loco.

Alle 13 si continua a piazza Indipendenza con gli Stornellatori Romani di Fabrizio Masci, mentre alle 15 avrà inizio la sfilata del Corteo Storico, degli Sbandieratori e dei carri allegorici.

Dalle 20, anche per questa giornata, si alterneranno numerosi gruppi e artisti che, con la loro musica, avranno il compito di chiudere il programma della Sagra dell’Uva.

Per quanto riguarda il cibo, lungo il centro storico, da piazza Fontana Nuova a viale Ungheria, saranno disposte 16 osterie dove poter scegliere, ognuna con il proprio menu: presente anche lo stand per celiaci.

Inoltre, presso lo stand della Pro Loco, situato in corso Vittorio Emanuele, sarà possibile fare la propria caricatura gratuitamente, da portare a casa come ricordo della festa.

(Camilla Nonni)