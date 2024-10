CASTEL MADAMA – Country Derby, i cavalieri castellani protagonisti ai Campionati Italiani

Lo scorso weekend, presso il Centro Ippico San Giorgio agli Altipiani di Arcinazzo, si sono svolti i Campionati Italiani di Country Derby, un evento di grande rilievo che ha visto la partecipazione di cavalieri da tutta Italia.

Tra le squadre partecipanti, il Centro Ippico Country House di Castel Madama si è distinto con risultati eccellenti, motivo di orgoglio per tutta la comunità.

Giammaria Salvati e Samuel Pietropaoli si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e terzo posto

In particolare, Giammaria Salvati, cittadino di Castel Madama, ha conquistato un meritatissimo secondo posto, mentre Samuel Pietropaoli si è aggiudicato la terza posizione, portando a casa risultati prestigiosi per la squadra.

“Ancora un importante risultato per il mondo sportivo castellano. Complimenti vivissimi a Giammaria Salvati per l’importante riconoscimento ottenuto – commenta i l sindaco Michele Nonni – Un ringraziamento speciale va inoltre a tutti i tecnici, in particolare a Emanuele Moriconi e Gaia Barcherini, che ogni giorno seguono i nostri ragazzi, rendendo possibili questi successi”.

“Questi traguardi – aggiunge l’assessore allo Sport Stefano Scardala – non sono solo un riconoscimento per il C.I. Country House, ma testimoniano anche la dedizione, l’impegno e la passione dei nostri atleti, che rappresentano Castel Madama a livello nazionale con orgoglio e determinazione.

L’evento è stato un successo anche grazie al lavoro della Federazione Fitetrec Ante e del Centro Ippico San Giorgio, che ha ospitato l’evento con grande professionalità.

La comunità di Castel Madama può essere fiera dei risultati raggiunti dai suoi atleti, e siamo certi che questo sia solo l’inizio di molte altre vittorie future!”.