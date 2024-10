TIVOLI – “Ottobre Rosa”, mammografie gratuite per le donne tra i 45 e i 49 anni

Ottobre si tinge di rosa per il mese internazionale per la prevenzione del tumore alla mammella, la prima causa di morte per le donne in Europa e quello più frequentemente diagnosticato alle donne in Italia. Se il tasso di sopravvivenza a questa malattia, nel nostro Paese, è intorno al 90% è grazie alla diffusione capillare del programma di screening.

Nella cornice di iniziative organizzate per tale occasione, anche l’ASL Roma 5 vuole ricordare con forza l’importanza della prevenzione, aderendo alla campagna “Ottobre Rosa”, organizzata dalla Regione Lazio e rivolta alle donne tra i 45 e i 49 anni, che sono al di fuori della fascia screening.

È molto semplice ottenere la propria mammografia gratuita: basta chiamare il numero RECUP (06164161840), attivo dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 19:30, e il sabato dalle 07:30 alle 13:00, per prenotare il proprio esame. A tal fine, occorre anche disporre di una prescrizione medica con il codice di esenzione “D01 – campagna di Screening regionale”.

La mammografia verrà eseguita in giorni e orari dedicati nelle sedi della nostra ASL, secondo il seguente calendario:

TIVOLI

12 ottobre, 26 ottobre, 9 novembre, 23 novembre, 30 novembre, 7 dicembre e 14 dicembre

Ospedale San Giovanni Evangelista (reparto Radiologia, piano – 2)

Orari: dalle 8.30 alle 13.15

12 ottobre, 26 ottobre, 9 novembre, 23 novembre, 30 novembre, 7 dicembre e 14 dicembre Ospedale San Giovanni Evangelista (reparto Radiologia, piano – 2) Orari: dalle 8.30 alle 13.15 COLLEFERRO

12 ottobre, 26 ottobre, 16 novembre, 30 novembre, 7 dicembre e 14 dicembre

Ospedale Leopoldo Delfino (reparto Radiologia, piano -1)

Orari: dalle 8.30 alle 13.15

12 ottobre, 26 ottobre, 16 novembre, 30 novembre, 7 dicembre e 14 dicembre Ospedale Leopoldo Delfino (reparto Radiologia, piano -1) Orari: dalle 8.30 alle 13.15 MONTEROTONDO

9 ottobre, 23 ottobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 dicembre e 18 dicembre

Distretto Sanitario di Monterotondo (piano terra)

Orari: dalle 14.15 alle 18.15

9 ottobre, 23 ottobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 dicembre e 18 dicembre Distretto Sanitario di Monterotondo (piano terra) Orari: dalle 14.15 alle 18.15 VALMONTONE

10 ottobre, 24 ottobre, 31 ottobre, 7 novembre, 14 novembre, 21 novembre, 5 dicembre e 19 dicembre

Valmontone Hospital Spa (reparto Radiologia, piano rialzato)

Orari: dalle 8.15 alle 13.40

10 ottobre, 24 ottobre, 31 ottobre, 7 novembre, 14 novembre, 21 novembre, 5 dicembre e 19 dicembre Valmontone Hospital Spa (reparto Radiologia, piano rialzato) Orari: dalle 8.15 alle 13.40 PALESTRINA

9 ottobre, 27 novembre, 6 dicembre e 13 dicembre

Ospedale Coniugi Bernardini (reparto Radiologia, piano -1)

Orari: dalle 14.30 alle 19.15

Gli screening mammografici, per le donne tra i 50 e i 74 anni (quindi in fascia screening) sono operativi tutto l’anno (per ulteriori informazioni, chiamare il numero verde 800.894.549 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17). Nella nostra ASL, fino a settembre 2024, hanno aderito quasi 13mila donne. Tra queste, oltre 1500 si sono sottoposte a ulteriori accertamenti diagnostici e in 92 casi è stato individuato un tumore della mammella che è stato tempestivamente operato.

La prevenzione è cruciale nella gestione e cura del cancro al seno: aderire alla campagna screening e prenotare la propria mammografia gratuita può salvare la vita!