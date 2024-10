GUIDONIA – Discarica nel parcheggio pubblico, scatta il sequestro

Quando sono giunti sul posto si sono messi le mani tra i capelli: il parcheggio pubblico era stato trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Per questo sabato 5 ottobre i Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio hanno sequestrato due aree di proprietà del Comune oggetto di sversamento e un furgone abbandonato in sosta, anch’esso carico di rifiuti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, i militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevezione e alla repressione dei reati in materia ambientale.

Giunti in via Casal Bianco nei pressi dello stabilimento della “Bartolini-BRT”, una tra le più importanti aziende specializzate nella gestione di spedizioni nazionali e internazionali e servizi di logistica, i Forestali hanno notato una montagna di spazzatura all’interno dei parcheggi di proprietà del Comune di Guidonia Montecelio.

Divani di varie fogge e colori, rifiuti ingombranti, tubi, guaina catramata, secchi con residui di vernice, numerosissimi sacchetti di scarti di materiale edile.

Rifiuti abbandonati in due distinte aree sosta, in una delle quali è stato inoltre rinvenuto e sottoposto a sequestro un furgone intestato ad una società di Monterotondo, al cui interno erano presenti varie batterie e rifiuti.

Entrambe le aree sono state sequestrate e il Comune di Guidonia Montecelio è stato nimonato custode in quanto proprietario.