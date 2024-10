GUIDONIA – Via delle Cave, accordo pubblico-privato per la strada del Distretto industriale

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Via delle Cave: patto tra Comune, Acea e imprese per la messa in sicurezza, dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo riceviamo e pubblichiamo:

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e l’imprenditore Mario Caucci Junior

“Ritengo meritevole di approfondimento la proposta dell’imprenditore Mario Caucci, rilanciata da una Testata giornalistica locale, finalizzata a riqualificare via delle Cave.



Il botta e risposta su un blocco di travertino situato in via delle Cave tra un operaio e un imprenditore

L’Amministrazione comunale convocherà, quindi, al più presto, un tavolo di confronto con gli imprenditori delle aziende presenti lungo via delle Cave, esteso anche ad Acea per la presenza dell’acquedotto sottostante.



Riteniamo positivo individuare una condivisa forma di collaborazione, pubblico-privato, che porti a una migliore e più sicura viabilità in un tratto di strada, caratterizzato soprattutto dal traffico di mezzi pesanti, che consente l’accesso a una delle aree più importanti del distretto del travertino”.