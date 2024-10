Una medaglia d’oro e due d’argento.

E’ il bottino conquistato dagli atleti della “A.S.D. Team Made” di Campolimpido ai Campionati Italiani di Lotta Libera organizzati sabato 12 ottobre dalla Fijlkam al PalaPellicone di Ostia Lido.

Da sinistra, Giordano Innocenti, Michelle Cecca e Daniel Robotti

Il team tiburtino presieduto e allenato dal maestro Guglielmo Cecca ha partecipato alla competizione con 6 lottatori, tre nella categoria Under 11 e altri tre nella categoria Under 13, molti dei quali all’esordio in una gara nazionale.

Michelle Cecca sul podio più alto dei Campionati Italiani di Lotta Libera Under 13

Sul podio più alto è salita Michelle Cecca che ha conquistato la medaglia d’oro vincendo tre incontri per schiena (il k.o) e uno per superiorità tecnica, confermandosi così la più brava d’Italia nella sua categoria dopo il titolo italiano Under 15 vinto il 18 marzo scorso e la partecipazione ai Campionati Europei Under 15 a maggio a Loutraki in Grecia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A sinistra, Daniel Robotti sul secondo podio nella categoria Under 11 di Lotta Libera

Negli Under 11 Daniel Robotti si è laureato vice campione italiano, vincendo i primi 2 incontri per superiorità tecnica e perdendo la finale ai punti.

Il primo a sinistra è Giordano Innocenti, anche lui medaglia d’argento di Lotta Libera

Sempre tra gli Under 11 Giordano Innocenti ha conquistato la medaglia d’argento vincendo il primo incontro per schiena e perdendo la finale per schiena.

Nel trionfo di Ostia la “A.S.D. Team Made”, nata a fine 2023, registra anche l’ottima quarta posizione di Alessio Volpe, e la buona prestazione di Diego Giovannini e Riccardo Ricci.

“Siamo fieri del loro impegno e di quello che hanno ottenuto in pochi mesi, dedizione e spirito di squadra – ha detto Guglielmo Cecca – Ogni successo è il frutto di lavoro duro e passione per il nostro sport.

Un ringraziamento speciale va ai genitori e agli atleti che sono venuti a tifare e sostenere la squadra! Il vostro supporto è stato fondamentale!”.