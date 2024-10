TIVOLI – Biennale dei licei artistici, premiato l’Adriano

La partecipazione, la vittoria. Nuovo motivo di orgoglio per gli studenti del liceo artistico Adriano di Tivoli. Alla Biennale dei Licei Artistici – 210 licei italiani partecipanti – si sono aggiudicati il premio sponsor Grimaldi.

Il tema era il sogno e gli studenti della 5C Giulia Benedetti, Lorenzo Di Lallo, Elena Orlandi, Giulia Tanzi e Andra Cristiana Teletin del Laboratorio plastico scultoreo condotto dalla professoressa Giusy Milone lo hanno centrato in pieno.

L’opera

L’opera si chiama Streben (dal termine filosofico tedesco della tensione all’assoluto) sarà esposta fino al 20 ottobre al Museo delle Civiltà di Roma. La tecnica, modellazione in creta. E di modellazione parla, del sogno, dello sforzo di trasformare il proprio corpo, di strappare quello che si ritiene in più. Un’opera – dimensioni 35 x 45 x 32 cm – che colpisce, che trasmette il messaggio. Come solo l’arte sa fare.

“L’idea è degli studenti, è ed un richiamo filosofico. Hanno colto in pieno il tema delo sogno e lo hanno rilanciato con un messaggio chiaro a tutti. Io ho solo dato un suggerimento: realizzare un’opera fruibile – spiega la professoressa Giuseppina Milone – La mia idea di arte contemporanea è questa. Mi sono limitata a una guida tecnica. Sono orgogliosa di questi ragazzi”.

“L’opera – aggiunge – è il frutto dell’unione di idee, paure e sogni di ciascuno. L’eterogeneità degli studenti della nostra scuola crea una magia. Ogni ragazzo ha la sua aspirazione e versalità. I risultati lo provano”.

La Biennale dei Licei Artistici, quest’anno alla V edizione, ha coinvolto 210 Licei Artistici italiani, di cui 167 selezionati per partecipare alla mostra e al concorso. Sono state raccolte 207 opere, di cui 186 realizzate da studentesse e studenti italiani e 21 da studentesse e studenti di scuole d’arte europee e internazionali. A designare le opere vincitrici una Giuria presieduta da Giovanni Bianchi, Professore di Storia dell’Arte contemporanea all’Università di Padova.

Il progetto, inserito nel Programma di Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stato realizzato dall’Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici (A.Bi.Li.Art.), con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici (Re.Na.Li.Art.). Le premiazioni si sono svolte al Ministero.

Un liceo da premio

Il riconoscimento per l’Adriano di Tivoli giunge dopo il premio della Regione Lazio dello scorso anno, ricevuto per il Presepe ambientato nel tempio di Vesta. Realizzato con materiali di riciclo è rimasto esposto nel piano nobile di palazzo San Bernardino, sede del Comune di Tivoli, durante tutto il periodo delle feste natalizie.

Risultati che sottolineano l’impegno e la creatività degli studenti e dei docenti dell’Istituto Adriano, che conta il liceo artistico e il liceo classico ed è diretto da Sandra Vignoli. Il suo motto rivolto agli studenti: “Non si studia per il voto, ma si studia per la vita. La cosa più importante è imparare ad imparare. Quello che si impara al liceo, negli anni più belli, è un investimento per il futuro. La cultura aiuta a scegliere nella vita e a guardare in profondità”.