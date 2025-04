FIANO ROMANO CAPENA – Controlli serali dei carabinieri, denunce e sequestri 

Nel corso delle attività, svoltesi nell’arco serale notturno di sabato 12 aprile, i carabinieri hanno denunciato 9 persone e 7 segnalate alle Prefettura perché trovate in possesso di sostanza stupefacente nonché di denaro contante in banconote di piccolo taglio il bilancio dei controlli straordinari sul territorio dei carabinieri della compagnia di Monterotondo, nei comuni di Capena e Fiano Romano.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 45 grammi di hashish, 32 di marijuana, 37 di cocaina e 910 euro in contanti.

Due automobilisti, di 34 e 55 anni, invece, sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza alla prova dell’etilometro, sono risultati positivi, con un tasso alcolemico superiore al consentito mentre un 40enne romano è stato denunciato poiché, senza alcun giustificato motivo, portava con sé un coltello della lunghezza di 23 centimetri. Altre 7 persone infine sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Insieme agli agenti della Polizia Locale di Fiano Romano, inoltre, i carabinieri hanno controllato due mini market del centro sanzionando i gestori per un importo complessivo di oltre 7.000 euro, per irregolarità rilevate sulla mancata indicazione dei paesi di origine dei prodotti e l’esposizione dei prezzi.

Complessivamente, i carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 240 persone e controllato oltre 140 veicoli. Elevate sanzioni al Codice della Strada per oltre 10.000 euro e ritirate 6 patenti di guida.