GUIDONIA – Via Tiburtina, chiusa la voragine sul marciapiede

Nella giornata di ieri, lunedì 14 ottobre, è stata ripristinata la pavimentazione in asfalto del marciapiede adiacente a via Tiburtina, all’altezza della fermata dei mezzi pubblici, a Setteville, quartiere del Comune di Guidonia Montecelio.



La voragine, che si era aperta il 26 giugno scorso, era stata determinata dalla rottura della tubazione fognaria che raccorda la raccolta delle acque piovane poste lungo via Tiburtina, strada in gestione Anas (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).



“La Società Anas – ha evidenziato l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti – dopo un incontro con Acea e Comune, ha effettuato l’intervento di riparazione provvedendo alla sostituzione dei tratti di condotta di tubazione in cemento collassati e di ripristino della pavimentazione”.

Condividi l'articolo: