E’ noto alle forze dell’ordine della provincia e della Capitale. E’ un 70enne italiano, viaggerebbe al volante di una Ford Fiesta e ha una collezione di denunce per atti osceni in luogo pubblico.

Ieri mattina, lunedì 14 ottobre, il maniaco è tornato in azione e si è denudato davanti ad una studentessa minorenne alla fermata del bus.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, verso le 8 del mattino il pensionato si è appostato nei pressi della fermata di via Tiburtina, all’ingresso di Tivoli Centro, adiacente alle scalette di collegamento che conducono a viale Cassiano.

Alla vista della ragazzina, l’uomo si è abbassato i pantaloni masturbandosi e attirando l’attenzione della studentessa che ha immediatamente allertato i genitori.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato, sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Tivoli.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte dal quotidiano Tiburno.Tv, si tratterebbe dello stesso uomo che nel 2020 fu denunciato dalla Polizia a seguito di numerose segnalazioni di atti osceni in luogo pubblico in piazza Giuseppe Garibaldi e davanti al Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” e al Liceo Classico di via Tiburto.

Fatale per il maniaco fu abbordare una liceale: la ragazzina infatti fuggì a scuola ma prima riuscì ad annotare la targa di targa dell’auto.

Gli agenti rintracciarono l’uomo a bordo di una Ford Fiesta in sosta in via Empolitana e fu denunciato all’Autorità Giudiziaria.