MARCELLINA – “Walk for the cure”, camminata per combattere il tumore al seno

L’Amministrazione comunale di Marcellina ha aderito all’edizione 2024 della “Walk for the cure”, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno, organizzata e promossa dall’Associazione Susan G. Komen.

Camminiamo quindi tutti insieme il prossimo 20 ottobre per sostenere chi affronta questa battaglia ogni giorno, per rafforzare l’importanza della prevenzione e per raccogliere fondi il cui ricavato sarà devoluto a favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno.

La partenza del percorso è prevista per le ore 9.00 da PIAZZA MARTIRI DELLE FOIBE (PIAZZA MERCATO).

Unisciti a noi in questa giornata speciale, la tua partecipazione sarà un contributo importante a favore della sensibilizzazione e della raccolta fondi per la ricerca contro il cancro al seno!

Il Comune di Marcellina ringrazia sentitamente l’Associazione Komen per aver organizzato l’evento e per aver inserito il paese nella calendarizzazione dell’edizione 2024 “Walk for the cure” – (https://komen.it/iniziative/walk-cure/) e tutti i volontari, le associazioni locali, le cittadine e i cittadini che parteciperanno a questo importante appuntamento.